Tartışma kanlı bitti! Arkadaş katili oldu

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olay 11 Aralık akşamı saat 19.45 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Şehitlik Koruluğu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fehim Can Erdoğan (23) ve arkadaş oldukları öğrenilen A.Ö. (24) gedikleri aracın içerisinde tartışmaya başladılar. Tartışmanın ardından Fehim Can Erdoğan'ı bıçakla yaralayan A.Ö. gözaltına alınırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybeden Erdoğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi A.Ö. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ARAÇLA BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay öncesi Fehim Can Erdoğan ve arkadaşı A.Ö.'nün birlikte hareket ettikleri, bir marketin önünde durup bir şeyler satın aldıktan sonra yeniden ilerledikleri anlar yer aldı. Cinayetin sebebinin de ikili arasında yaşanan bir anlık tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.