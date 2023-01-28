Kahvehanedeki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

Edinilen bilgiye göre, kahvehanede başlayan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle M.G. silahıyla T.Y., D.Y. ve T.Y.’yi yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Olayın ardından kaçan M.G.'yi yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. (İHA)
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