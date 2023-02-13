13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sokak ortasında silahla vuruldu

Denizli’de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda bir kişi silahla vuruldu. 

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:03
Takip Et

Tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı

Sokak ortasında silahla vuruldu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmada 1 kişi sokak ortasında silahla vuruldu. Yaralının hastaneye kaldırılması ardından kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Mesut Ü. ve Sadık G., E.A. ile tartışmaya başladı. Arbede sonrası ateşlenen silahtan çıkan kurşun E.A.'nın bacağına isabet etti. E.A. kanlar içinde yerde yatarken, şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi, yerde yatan yaralıyı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
4
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
5
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.