Tartıştı 2 bacağından vuruldu

Kaynak: İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişi tarafından bacaklarından vuruldu.

Selimiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda 56 yaşındaki Nida K. ile 61 yaşındaki Ali Külünk arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Nida K., yanında bulunan tabanca ile Ali Külünk'e ateş etti.

aw545658-02.jpg

Bacaklarından vurulan Ali Külünk yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Külünk, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nida K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

aw545658-04.jpg

aw545658-05.jpg

