Tartıştı 2 bacağından vuruldu

Selimiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda 56 yaşındaki Nida K. ile 61 yaşındaki Ali Külünk arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Nida K., yanında bulunan tabanca ile Ali Külünk'e ateş etti.

Bacaklarından vurulan Ali Külünk yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Külünk, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nida K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.