Tartıştığı 3 kardeşi tüfekle öldürdü

Artvin'in Şavşat ilçesinde S.Y. (41), tartıştığı husumetli komşuları 3 kardeş Turgut Demirpehlivan (59) Hükmiye Çimen (70) ve Leyla Yılmaz'ı (65) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Tartıştığı 3 kardeşi tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Şavşat ilçesi Çavdarlı köyünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.Y., evden aldığı pompalı tüfekle kardeş oldukları öğrenilen Turgut Demirpehlivan, Hükmiye Çimen ve Leyla Yılmaz’a ateş açtı. 3 kardeş kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğin belirlendi. Jandarma, suç aleti pompalı tüfek ile birlikte S.Y.'yi olay yerinde gözaltına aldı. 3 kardeşin cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

tartistigi-3-kardesi-tufekle-oldurdu-8664-dhaphoto1.jpg

tartistigi-3-kardesi-tufekle-oldurdu-8664-dhaphoto2.jpg

tartistigi-3-kardesi-tufekle-oldurdu-8664-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Taharet almayı açık açık anlattı Video
Taharet almayı açık açık anlattı
Diyarbakır’da doğal gaz kaçağı sanılan koku bina sakinlerini sokağa döktü Gündem
Diyarbakır’da doğal gaz kaçağı sanılan koku bina sakinlerini sokağa döktü
İspanya, Filistin'e yapılan yardımları artıracağını duyurdu Dünya
İspanya, Filistin'e yapılan yardımları artıracağını duyurdu
Ülkenin dört bir yanı sallandı. İki saatte 12 deprem gerçekleşti Gündem
Ülkenin dört bir yanı sallandı. İki saatte 12 deprem gerçekleşti
Eskişehir’de Filistin’e destek konvoyu Gündem
Eskişehir’de Filistin’e destek konvoyu
İki otomobil yola inen sürüye daldı Yaşam
İki otomobil yola inen sürüye daldı
Karamollaoğlu, Hamas temsilcisiyle görüştü: Öfkemizi asla anlayamazlar Gündem
Karamollaoğlu, Hamas temsilcisiyle görüştü: Öfkemizi asla anlayamazlar