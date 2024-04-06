Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

Malatya'nın Başharık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Mahmut Nedim Mutlu ile oğlu Mert arasında iftar yemeği sonrası bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Mert Mutlu, mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı.
Mahmut Nedim Mutlu bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde kaldı.
Sesleri duyan komşuları durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Mahmut Nedim Mutlu'nun yaşamını yitirdiğinin belirledi.
Elinden hafif yaralanan Mert Mutlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden babanın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.