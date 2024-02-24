Tartıştığı dini nikahlı eşini ve 2 kızını öldüren zanlı hakkında tutuklama kararı

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden Suat Güney dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızlarına silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlenirken katil zanlısı, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yakalanan zanlı Suat Güney çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.