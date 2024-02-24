Tartıştığı dini nikahlı eşini ve 2 kızını öldüren zanlı hakkında tutuklama kararı

Kaynak: İHA
Tartıştığı dini nikahlı eşini ve 2 kızını öldüren zanlı hakkında tutuklama kararı
Ümraniye'de tartıştığı dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ve 2 kızını öldüren zanlı Suat Güney çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden Suat Güney dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızlarına silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlenirken katil zanlısı, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yakalanan zanlı Suat Güney çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

yeghf.jpg

Son Haberler
Menzil Cemaati Almanya'da ikiye bölündü Video
Menzil Cemaati Almanya'da ikiye bölündü
DEVA Partisi İstanbul İBB adayı İdris Şahin'den İstiklal Marşı gafı: 'Mehmet Akif Erdoğan' Video
DEVA Partisi İstanbul İBB adayı İdris Şahin'den İstiklal Marşı gafı: 'Mehmet Akif Erdoğan'
Bakan Tunç açıkladı: Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi? Gündem
Bakan Tunç açıkladı: Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Emekli vatandaş ile Murat Kurum'un diyaloğu gündem oldu: 'Sizi 20 sene savundum artık yüzüm yok savunmaya. Utanıyorum' Video
Emekli vatandaş ile Murat Kurum'un diyaloğu gündem oldu: 'Sizi 20 sene savundum artık yüzüm yok savunmaya. Utanıyorum'
Adıyaman’da bina içerisinde çıkan yangın sonucu 4 kişi zehirlendi Gündem
Adıyaman’da bina içerisinde çıkan yangın sonucu 4 kişi zehirlendi
Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaştı. 'Oh Maşallah' diyerek açıkladı Spor
Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaştı. 'Oh Maşallah' diyerek açıkladı
Estetik bağımlısı kadın, dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olmak için İstanbul'da operasyon geçirdi Video
Estetik bağımlısı kadın, dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olmak için İstanbul'da operasyon geçirdi