Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Hatice Ebem'in katili tutuklandı.

Olay, Selvilitepe Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından katil zanlısı Ebem, tüfekle havaya ateş ederek kaçmaya çalıştı. Ancak komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Hatice Ebem'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Katil zanlısı Mirza Ali Ebem polis tarafından gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Ebem'in susma hakkını kullanarak ifade vermek istemediği öğrenildi.

Hatice Ebem'in cenazesi ise Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Katilin tutuklanmasının ardından Hatice Ebem'in cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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