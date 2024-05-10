Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, Selvilitepe Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından katil zanlısı Ebem, tüfekle havaya ateş ederek kaçmaya çalıştı. Ancak komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Hatice Ebem'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Katil zanlısı Mirza Ali Ebem polis tarafından gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Ebem'in susma hakkını kullanarak ifade vermek istemediği öğrenildi.

Hatice Ebem'in cenazesi ise Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Katilin tutuklanmasının ardından Hatice Ebem'in cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.