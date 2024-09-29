Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

Kaynak: DHA
Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 3 çocuk babası Seydi Aktan, tartıştığı eşi Satı Aktan'ı tüfekle öldürdükten intihar etti.

Olay saat 21.00 sularında Emirdağ ilçesine bağlı eski Kacerli Mahallesi’nde gerçekleşti. 3 çocukları bulunan Seydi ve Satı Aktan çifti arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında Seydi Aktan, tüfeği alarak eşine ateş açtı. Satı Aktan kanlar içerisinde yere yığılırken, Seydi Aktan, kendisine de ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Seydi ve Satı Aktan’ın çoktan hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ile olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin sonrasında Aktan çiftinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Emirdağ Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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