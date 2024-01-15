Tartıştığı eski eşini av tüfeği ile öldürdü

Manisa’nın Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki meydana gelen olay, iddiaya göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan 66 yaşındaki İrfan Çimen ile 62 yaşındaki Ayşe Yalım telefonda tartıştı.

Tartışmanın ardından eve gelen İrfan Çimen ile Ayşe Yalım arasında tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Yalım evde bulundurduğu av tüfeği ile eski eşine 1 el sıktı.

Kalça kısmından ağır bir şekilde yaralanan İrfan Çimen, kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olarak bildirilen Çimen, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Yalım’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yalım’ın ilk ifadesinde eşinin evli oldukları dönemde kendisini aldattığını, bu konunun konuşulması üzerine çıkan tartışmada eski eşini korkutmak için 1 el ateş ettiğini söylediği iddia edildi.

Öte yandan 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen ve Ayşe Yalım’ın 2 çocukları olduğu öğrenildi.