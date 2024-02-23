Ayşe’nin katilinden dehşete düşüren ifade! Eski eşini keser sapı ile döverek öldürmüştü

Olay, 28 Ağustos 2023’te Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir binada gerçekleşti. Başarmak, eski eşi ve 4 çocuğunun annesi Ayşe Çetin’in evine gitti ve orada bir tartışma çıktı. Başarmak, yanında getirdiği keser sapı ile Çetin’i dövdü. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başarmak, polislere kapıyı açmayı reddetti ve eski eşine vurmaya devam etti. Polislerin içeri girmesiyle Çetin kanlar içinde bulundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Ayşe Çetin, daha önce 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı ancak 15 gün sonra şikayetini geri çekmişti. Başarmak’ın kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine, Çetin yeniden mahkemeye başvurdu ve 25 Temmuz 2022’de 2 aylık bir uzaklaştırma kararı aldırdı.

KESER SAPINI 1067 KİLOMETRE VALİZİ İLE YANINDA TAŞIMIŞ

Başarmak, ifadesinde Çetin ile 2003 yılında evlendiklerini ve 2022 yılında boşandıklarını belirtti. Boşandıktan sonra inşaat işlerinde çalışmak için Manisa’nın Salihli ilçesine gittiğini ve 28 Ağustos 2023’te Ordu’ya döndüğünü söyledi. Başarmak, Manisa’dan ayrılırken yanına aldığı valize ahşap keser sapını da koyduğunu ve eski eşinin TikTok hesabını sahte hesaplardan takip ettiğini belirtti.

"10-15 DAKİKA VURDUM"

Başarmak, eski eşinin eve geldikten sonra onunla konuşmak istediğini ve ona neden TikTok’ta göğüs dekolteli elbise ile yayın yaptığını sorduğunu belirtti. Çetin’in kendisine bağırarak karışamayacağını söylemesi üzerine sinirlendiğini ve ona tekme ve tokat atarak darbetmeye başladığını ifade etti. Başarmak, valizinden aldığı ahşap keser sapı ile Çetin’i 10-15 dakika boyunca dövdüğünü belirtti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

İddianame, Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Başarmak hakkında ‘boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.