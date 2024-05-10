Tartıştığı husumetlisini kalbinden bıçakladı

Kaynak: İHA
Tartıştığı husumetlisini kalbinden bıçakladı
Konya’da tartıştığı husumetlisi tarafından kalbinden bıçaklanan şahıs yaşamını yitirdi.

Merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Sıktı Fidan ile aralarında husumet bulunan Ahmet G. arasında cadde üzerinde tartışma çıktı.

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Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Ahmet G., yanında bulunan bıçakla Sıktı Fidan’ı kalbinden bıçakladı. Saldırının ardından Ahmet G., olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Sıtkı Fidan, daha sonra ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Fidan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından Sıktı Fidan’ı bıçaklayan zanlı Ahmet G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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