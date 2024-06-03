Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı

Rize’de bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu. Şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde saat 21.00 sularında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, yol kenarında E.Y. ile H.K. arasında tartışma yaşandı.

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Tartışmanın büyümesiyle H.K., belinden çıkardığı tabancayla E.Y.'ye 2 el ateş açarken, kurşunların hedefi olan E.Y. ayağından yaralandı.

Olay sonrası H.K. olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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