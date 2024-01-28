Tartıştığı kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

Rize’nin Pazar ilçesinde park halindeki otomobilde kuzeni 41 yaşındaki Şeref Kökdal’la tartışan 38 yaşındaki Oğuz Sever, üstündeki tabancayla Kördal'a ateş etti ve olay yerinden kaçtı. 2 çocuk babası Kördal hayatını kaybetti ve cenazesi, Çayeli ilçesi Merkez Camisi’nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Kuzenini öldürüp olay yerinden kaçan Sever ise, polis ekipleri tarafından yakalandı ve “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Sever’in savcılık sorgusunda, “susma hakkını” kullandığı öğrenildi.