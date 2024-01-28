Tartıştığı kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

Kaynak: DHA
Tartıştığı kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
Rize’de tartıştığı kuzenini tabancayla öldüren ve “susma” hakkını kullanan şahıs, tutuklandı.

Rize’nin Pazar ilçesinde park halindeki otomobilde kuzeni 41 yaşındaki Şeref Kökdal’la tartışan 38 yaşındaki Oğuz Sever, üstündeki tabancayla Kördal'a ateş etti ve olay yerinden kaçtı. 2 çocuk babası Kördal hayatını kaybetti ve cenazesi, Çayeli ilçesi Merkez Camisi’nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Kuzenini öldürüp olay yerinden kaçan Sever ise, polis ekipleri tarafından yakalandı ve “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Sever’in savcılık sorgusunda, “susma hakkını” kullandığı öğrenildi.

tartistigi-kuzenini-oldurup-susma-hakkini-kullanan-supheli-tutuklandi-7351-dhaphoto1.jpg

tartistigi-kuzenini-oldurup-susma-hakkini-kullanan-supheli-tutuklandi-7351-dhaphoto2.jpg

Son Haberler
Hatay’da su altında 140 kafes ele geçirildi Yerel Haberler
Hatay’da su altında 140 kafes ele geçirildi
Beşiktaş'ın hocasına maç sonu rakibinden sert sözler: Bu iğrençliği yapan kişi hakkında yasal işlem yapılacaktır Spor
Beşiktaş'ın hocasına maç sonu rakibinden sert sözler: Bu iğrençliği yapan kişi hakkında yasal işlem yapılacaktır
3. lig maçı 26-0 bitti. Hakem not alırken zorlandı Spor
3. lig maçı 26-0 bitti. Hakem not alırken zorlandı
İmamoğlu saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi'ni ziyaret etti Gündem
İmamoğlu saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi'ni ziyaret etti
Alkollü sürücü kontrolünü kaybedip direğe çarptı. Tofaş otomobil hurdaya döndü Gündem
Alkollü sürücü kontrolünü kaybedip direğe çarptı. Tofaş otomobil hurdaya döndü
Uzungöl buz tuttu Gündem
Uzungöl buz tuttu