Tartıştığı market çalışanının saçından tutarak defalarca kafasını dolaba vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tartıştığı market çalışanının saçından tutarak defalarca kafasını dolaba vurdu

Tokat'ta bir kadın, tartıştığı bir maket zinciri çalışanı kadını darp etti. Saçından tutuğu kadıının kafasını defalarca dolaba vurdu.

Tokat’ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir market zincirine giden ismi öğrenilemeyen kadın ile market çalışanı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

etglk.png

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırgan kadının, market çalışanının kafasını dondurucu dolaba defalarca vurarak darp ettiği görüldü.

yrhf.png

SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Kısa süredfe sosyal medyada viral olan görüntülerde, saldırıya uğrayan market çalışanının, darp edildiği esnada başka bir kişinin yardım etmek yerine olayı çekmesi tepki topladı.

Olayın neden yaşandığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

dg-001.png

İlgili Haberler
Bir kadın ve erkek birbirine satır çekip kavga etti
Dilenci kadınların terlikli 'yer' kavgası kamerada
Dilenci kadınların terlikli 'yer' kavgası kamerada
Son Haberler
Cinnet getiren damat dehşet saçtı. 1 ölü 4 yaralı Gündem
Cinnet getiren damat dehşet saçtı. 1 ölü 4 yaralı
Dünyanın en zengin insanı milyon dolarlık yatını Bodrum'a demirledi. İçinde yok yok Magazin
Dünyanın en zengin insanı milyon dolarlık yatını Bodrum'a demirledi. İçinde yok yok
Özgür Özel net konuştu. ‘Tek sorumlusu Erdoğan'dır’ Gündem
Özgür Özel net konuştu. ‘Tek sorumlusu Erdoğan'dır’
Lokantada yemek yerken silahlı saldırıya uğradılar Yerel Haberler
Lokantada yemek yerken silahlı saldırıya uğradılar
Aynasını kıran motosikletliye silah çekti Yerel Haberler
Aynasını kıran motosikletliye silah çekti
Alkollü sürücüye meydan dayağı çektiler Yerel Haberler
Alkollü sürücüye meydan dayağı çektiler