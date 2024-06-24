Tartıştığı market çalışanının saçından tutarak defalarca kafasını dolaba vurdu

Tokat’ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir market zincirine giden ismi öğrenilemeyen kadın ile market çalışanı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırgan kadının, market çalışanının kafasını dondurucu dolaba defalarca vurarak darp ettiği görüldü.

SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Kısa süredfe sosyal medyada viral olan görüntülerde, saldırıya uğrayan market çalışanının, darp edildiği esnada başka bir kişinin yardım etmek yerine olayı çekmesi tepki topladı.

Olayın neden yaşandığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.