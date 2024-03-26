Tartıştığı market müdürünü bıçakladı

Olay, Hacınabi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan BİM şubesi önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre A.S., eski kız arkadaşının çalıştığı BİM adlı markete geldi.

Burada kız arkadaşı ile tartışan A.S.'yi market müdürü K.K., "Burada tartışmayın, dışarıda konuşalım" diyerek marketin dışarısına çıkarttı. Marketten dışarı çıkan A.S. ile mağaza müdürü arasında başlayan tartışmanın büyümesi sonucu A.S., market müdürünü bacağından bıçakladı.

Yaralanan K.K. acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden ayrılan A.S. ise daha sonra polis ekiplerine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

