Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi Akın Sokak'ta meydana gelen olayda, Saklı Kent Sitesi'nin 2'nci katında oturan Pirali Emral ile oğlu Hasan Emral arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pirali Emral, silahla oğluna ateş edip, ardından aynı silahı başına dayayıp tetiği çekerek kendini vurdu.

OĞLU HAYATINI KAYBETTİ BABA AĞIR YARALANDI

Vatandaşların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı ilk çalışmada başında kurşun girişi olup kanlar içinde kalan Hasan Emral'ın olay yerinde hayatını kaybettiği baba Pirali Emral'ın da ağır yaralandığı tespit edildi. Pirali Emral, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.



Savcılık incelemesinin ardından Hasan Emral'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.