Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı

Kaynak: DHA
Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı
Trabzon'da Pirali Emral (66) isimli şahıs, evde tartıştığı oğlu Hasan Emral'ı (47) silahla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan baba, hastanede tedavi altına alındı.

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi Akın Sokak'ta meydana gelen olayda, Saklı Kent Sitesi'nin 2'nci katında oturan Pirali Emral ile oğlu Hasan Emral arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pirali Emral, silahla oğluna ateş edip, ardından aynı silahı başına dayayıp tetiği çekerek kendini vurdu.

OĞLU HAYATINI KAYBETTİ BABA AĞIR YARALANDI

Vatandaşların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı ilk çalışmada başında kurşun girişi olup kanlar içinde kalan Hasan Emral'ın olay yerinde hayatını kaybettiği baba Pirali Emral'ın da ağır yaralandığı tespit edildi. Pirali Emral, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Savcılık incelemesinin ardından Hasan Emral'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

tartistigi-oglunu-oldurup-ayni-silahla-intihara-kalkisti-4255-dhaphoto3.jpg

tartistigi-oglunu-oldurup-ayni-silahla-intihara-kalkisti-4255-dhaphoto2.jpg

tartistigi-oglunu-oldurup-ayni-silahla-intihara-kalkisti-4255-dhaphoto4.jpg

tartistigi-oglunu-oldurup-ayni-silahla-intihara-kalkisti-4255-dhaphoto5.jpg

tartistigi-oglunu-oldurup-ayni-silahla-intihara-kalkisti-4255-dhaphoto6.jpg

tartistigi-oglunu-oldurup-ayni-silahla-intihara-kalkisti-4255-dhaphoto7.jpg

tartistigi-oglunu-oldurup-ayni-silahla-intihara-kalkisti-4255-dhaphoto8.jpg

tartistigi-oglunu-oldurup-ayni-silahla-intihara-kalkisti-4255-dhaphoto9.jpg

Son Haberler
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştü Siyaset
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştü
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek Gündem
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir? Keşfet
Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir?
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi Gündem
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi
9 kahraman şehit Şırnak’tan memleketlerine uğurlandı Gündem
9 kahraman şehit Şırnak’tan memleketlerine uğurlandı
Kömür fiyatları uçtu vatandaş hüsranda Ekonomi
Kömür fiyatları uçtu vatandaş hüsranda
İskenderun’da sağanak yağışlar esnafı vurdu Yaşam
İskenderun’da sağanak yağışlar esnafı vurdu