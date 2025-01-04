Tartıştığı otobüs şoförünü bacağından vurdu

EGO Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre saat 16.00 sıralarında 252 numaralı hatta sefere çıkan bir EGO personeli, Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkiinde bir vatandaşla tartışma yaşadı. Tartışmada sinirlenen vatandaşın sürücü kabinine doğru saldırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

AYNI ŞAHIS GERİ DÖNDÜ

Aynı kişi saat 17.30 sularında Atapark Hareket Noktasına gelerek, otobüs şoförüne silahlı saldırıda bulundu. Üç el ateş açılan olayda, bir mermi EGO şoförünün bacağına isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen otobüs şoförü, hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Olaya ilişkin polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi olayda kullandığı silahla yakaladı.