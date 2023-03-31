﻿Tartıştığı Rus eşini bıçakla öldürdü

DHA - Olayın meydana geldiği apartmanın 5'inci katında yaşayan Elena Samsanova (55), eşi Atila Sarıhan (50) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddeti arttıktan sonra Sarıhan, mutfaktan aldığı bıçakla Samsanova'yı birçok kez bıçakladı.

Komşuların sesleri duyması ve polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Samsanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sırasında yaralanan Atila Sarıhan ise gözaltına alındı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsanova'nın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesi sonrasında otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Sarıhan ise tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Çevre sakinleri, yaşanan korkunç olaya şaşkınlıkla tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.