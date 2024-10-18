Tartıştığı şahsı bıçakla ağır yaraladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tartıştığı şahsı bıçakla ağır yaraladı

Malatya'da tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü T.Ö. hastane caddesi üzerinde karşılaştığı otomobil sürücüsü M.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, T.Ö. tarafından bıçaklanan M.K. yaralanırken, zanlı olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aletini bölgeye yakın bir noktada buldu.
Olayın zanlısı T.Ö.'nün bir süre sonra yakalandığı olayda hastanede tedavi altına alınan M.K.'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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