Tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi. Araçtaki bebeği ağlatan sürücüye dev ceza

Trafikte tartıştığı sürücünün otomobili tekmeledi. Araçta bulunan çocuğu korkutup, ağlatan o sürücüye dev ceza kesildi.

Tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi. Araçtaki bebeği ağlatan sürücüye dev ceza

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeleyip yumruklayarak, arka koltukta oturan küçük çocuğun korkuyla ağlamasına yol açan sürücünün ehliyetine el konuldu, 3 bin 210 TL de para cezası uygulandı.

Başkent’te dün akşam saatlerinde Mehmet İ., 06 B.. 710 plakalı minibüsüyle trafikte ilerlerken tartıştığı Ayben S.'nin kullandığı otomobilin önünü aracıyla kesip durdurdu. Minibüsten inen Mehmet İ., Ayben S.'nin kapılarını kilitlediği otomobilini yumruklayıp, tekmeledi. Bu sırada otomobilin arka koltuğunda oturan küçük çocuk büyük korku yaşayarak ağlamamaya başladı. Ayben S., cep telefonu ile görüntülediği saldırı anına ilişkin videoyu sosyal medyada paylaştı. Polisin görüntülerden tespit edip yakaladığı Mehmet İ.'nin sürücü belgesine el konuldu. Sürücüye ayrıca görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklama yapmak, saygısız şekilde araç kullanmak maddelerinden toplam 3 bin 210 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, sağlık ve psikoteknik değerlendirmeye de sevk edilirken, aracı da çekiciyle otoparka çekildi. (DHA)

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