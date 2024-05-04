Tartıştıkları kişilerin bulunduğu iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar

Kaynak: DHA
Tartıştıkları kişilerin bulunduğu iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
Mardin Nusaybin’de motosikletle gelen 2 şüpheli, tartıştıkları kişilerin olduğu iş yerine pompalı tüfekle ateş etti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Kanarya Sokak’ta bulunan iş yerine akşam saatlerinde motosikletle gelen bir kişi, içeridekilerle bir süre sonra tartışmaya başladı.

İçerden çıktıktan sonra iş yeri önünden motosikletiyle ayrılan şüpheli, eli silahlı başka bir kişiyle birlikte daha sonra iş yerinin önüne yeniden geldi.

Pompalı tüfekle iş yerine ateş açan kişi, motosikletliyle sorasında ise kayıplara karıştı.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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