Tartıştıkları kişilerin bulunduğu iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Kanarya Sokak’ta bulunan iş yerine akşam saatlerinde motosikletle gelen bir kişi, içeridekilerle bir süre sonra tartışmaya başladı.
İçerden çıktıktan sonra iş yeri önünden motosikletiyle ayrılan şüpheli, eli silahlı başka bir kişiyle birlikte daha sonra iş yerinin önüne yeniden geldi.
Pompalı tüfekle iş yerine ateş açan kişi, motosikletliyle sorasında ise kayıplara karıştı.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.