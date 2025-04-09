'Taş Bebek' Gönül Yazar'dan hayranlarını korkutan haber! Onur Akay dua istedi

"Taş Bebek" lakabıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Gönül Yazar geçtiğimiz sene yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı bacağına pıhtı atması sebebiyle tedavi görmüş daha sonra vasiyetini açıklamıştı.

VASİYETİ UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Gönül Yazar o dönem yaptığı vasiyet açıklamasıyla uzun süre konuşulmuş ve 'Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım' ifadelerini kullanmıştı.

DUA İSTEDİ

Gönül Yazar'dan bir kez daha üzen haber geldi. Onur Akay ünlü isim ile bir karesini paylaşarak 'Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!' dedi.