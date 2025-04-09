'Taş Bebek' Gönül Yazar'dan hayranlarını korkutan haber! Onur Akay dua istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Taş Bebek' Gönül Yazar'dan hayranlarını korkutan haber! Onur Akay dua istedi

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'dan hayranlarını korkutan haber geldi. Onur Akay, Gönül Yazar için dua istedi.

"Taş Bebek" lakabıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Gönül Yazar geçtiğimiz sene yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı bacağına pıhtı atması sebebiyle tedavi görmüş daha sonra vasiyetini açıklamıştı.

u.webp

VASİYETİ UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Gönül Yazar o dönem yaptığı vasiyet açıklamasıyla uzun süre konuşulmuş ve 'Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım' ifadelerini kullanmıştı.

7u.webp

DUA İSTEDİ

Gönül Yazar'dan bir kez daha üzen haber geldi. Onur Akay ünlü isim ile bir karesini paylaşarak 'Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!' dedi.

Son Haberler
Huzurevinde yangın şoku: 24 kişi dumandan etkilenmişti: Başsavcılık devrede
Huzurevinde yangın şoku: 24 kişi dumandan etkilenmişti: Başsavcılık devrede
Erdoğan'dan ‘Trump övgüsü’ için yanıt
Erdoğan'dan ‘Trump övgüsü’ için yanıt
Kafede dehşet! Tabancayla saldırdı
Kafede dehşet! Tabancayla saldırdı
Çaykur Rizesporlu Atilla Mocsi Trabzonspor maçı öncesi iddialı
Çaykur Rizesporlu Atilla Mocsi Trabzonspor maçı öncesi iddialı
Bin yılın sırrı! Tapınakta ortaya çıkan samuray hikâyesi
Bin yılın sırrı! Tapınakta ortaya çıkan samuray hikâyesi