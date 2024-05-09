Taş Kağıt Makas resmen ‘Dallas’a döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Taş Kağıt Makas resmen ‘Dallas’a döndü
'Taş Kağıt Makas'ta Alev'in şaşkınlığı ve Rüya'nın şok duyguları ekran başındakileri büyüledi. Rıza'nın kaderi yeniden belirlenecek; mahkeme salonu gerilimi doruğa taşıyacak. 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu olaylar resmen, “Taş Kağıt Makas resmen Dallas’a döndü” dedirtti.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu", yine heyecan dolu bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı.

Dizi, bu hafta Fecir'in Harun Yakar'ı işten çıkarması ve Rüya'nın gerçekleri öğrenmesiyle gündem oldu.

FECİR'İ KURTARAN RÜYA, BU KEZ AZAD'I SIKINTIYA SOKTU

Rüya, mahkemede tanıklık ederek olay gecesi mekana döndüğünü itiraf etti ve yaşananları anlattı.

Rüya'nın ifadeleri sonrasında Fecir serbest bırakılırken, Azad tutuklu yargılanacak tek şüpheli olarak kaldı.

Fecir'in hapisten çıkışını coşkuyla kutlamasına şahit olan Azad, amcası Bünyamin'den sessiz kalması yönünde talimat alınca yalnızlığını hissetti.

UMUT TANRIKULU DÖNEMİ BAŞLADI!

Fecir ile yaptığı anlaşmada verdiği sözü tutan Umut, Emirkıranlar'dan beklediği karşılığı alamayınca Bünyamin ile karşı karşıya geldi.

Umut, Azad'ın serbest bırakılması karşılığında babasının tahliye sözünü aldı ve Harun Yakar'ın işten çıkarılmasını sağladı.

Harun, ayrılırken Umut'a, "Beni yakan bu ateş, seni de kül edebilir." diyerek uyarıda bulundu.

Harun'un yerine geçen Umut, Azad'ın avukatı oldu ve ondan Erdem'i öldürdüğünü itiraf etmesini sağladı.

Azad köşeye sıkışınca, Umut ona bir seçim sundu:

"Ya Fecir'i seçeceksin ya da kendi hayatını!" Azad, Umut'un teklifini kabul etti ve babasının dosyasını yeniden açmak için ona yardım etmeyi kabul etti.

HARUN GİZEMLİ KAZANIN ARDINDAKİ GERÇEKLERİ ARAŞTIRIYOR

Yıllar önce yaşanan bir kazada savcı Süreyya'nın parmağı olduğunu öğrenen Harun, dosyayı gizlice yeniden açtı.

Kazanın detaylarını araştıran Harun, Alev'den yardım istedi ve çetenin bilgilerini elde etti.

Harun, gizemli bir ismi bulmak için Kadri abisini devreye soktu ve Sönmez Karakoç ile buluşmaya gitti. Ancak başları belaya girince, durumdan nasıl sıyrılacakları merak konusu oldu.

UMUT, BABASINI KURTARMAK ÜZERE

Umut, mahkemede Erdem Kubilay cinayetinin ön otopsi raporunun hatalı olduğunu ve ölüm sebebinin yüksek dozda madde kullanımına bağlı kalp krizi olduğunu iddia etti.

Delil karartma olduğunu keşfeden Umut, adli tıp doktorundan gerçekleri öğrendi ve Azad ile bu bilgiyi paylaştı.

Azad, amcası Bünyamin'in kendisini feda ettiğini öğrenince Umut'un teklifini kabul etti.

Umut, babasının yeniden yargılanması için başvuruda bulundu ve başvurusunun kabul edildiğini öğrendi.

RIZA YENİDEN YARGILANACAK

Rıza'nın yeniden yargılanacağı haberleri Emirkıranlar'da şok etkisi oluşturdu.

Fecir, Azad'ın bu işte parmağı olduğunu anlayınca öfkeyle Büşra Korkmaz cinayeti hakkında konuştu ve Rüya, abisinin Büşra'yı öldürdüğünü duydu.

Rüya'nın Fecir'in yanında mı duracağı yoksa Umut'a adalet savaşında destek mi olacağı, dizinin yeni bölümünde ortaya çıkacak.

MF Yapım'ın imzasını taşıyan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip ve Anıl Taşezen gibi isimler rol alıyor.

Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in yönetmenliğini üstlendiği, Uğraş Güneş'in senaryosunu yazdığı dizi, her çarşamba Kanal D'de izleyici ile buluşuyor.

İlgili Haberler
Taş Kağıt Makas'ta kartlar yeniden dağıtıldı. Sır perdesi aralanıyor
Taş Kağıt Makas'ta kartları yeniden dağıttıracak gelişme
Taş Kağıt Makas konusu nedir? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor?
Taş Kağıt Makas konusu nedir? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor?
Balotelli ve Niang penaltı öncesi taş kağıt makas oynadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu
Son Haberler
Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü Gündem
Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi Gündem
Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi
Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı Dünya
Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı
AKP'li İpsala Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden eylem Gündem
AKP'li İpsala Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden eylem
Düzce'de panik. Kuzey Afrika ve Suriye'den geliyor Yerel Haberler
Düzce'de panik. Kuzey Afrika ve Suriye'den geliyor
AFAD görevlisi deprem tatbikatında yere düştü. Bu bir 'Güler misin ağlar mısın' haberidir Yaşam
AFAD görevlisi deprem tatbikatında yere düştü. Bu bir 'Güler misin ağlar mısın' haberidir
Bir il için toz aşınımı uyarısı Yerel Haberler
Bir il için toz aşınımı uyarısı