Taş Kağıt Makas resmen ‘Dallas’a döndü

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu", yine heyecan dolu bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı.

Dizi, bu hafta Fecir'in Harun Yakar'ı işten çıkarması ve Rüya'nın gerçekleri öğrenmesiyle gündem oldu.

FECİR'İ KURTARAN RÜYA, BU KEZ AZAD'I SIKINTIYA SOKTU

Rüya, mahkemede tanıklık ederek olay gecesi mekana döndüğünü itiraf etti ve yaşananları anlattı.

Rüya'nın ifadeleri sonrasında Fecir serbest bırakılırken, Azad tutuklu yargılanacak tek şüpheli olarak kaldı.

Fecir'in hapisten çıkışını coşkuyla kutlamasına şahit olan Azad, amcası Bünyamin'den sessiz kalması yönünde talimat alınca yalnızlığını hissetti.

UMUT TANRIKULU DÖNEMİ BAŞLADI!

Fecir ile yaptığı anlaşmada verdiği sözü tutan Umut, Emirkıranlar'dan beklediği karşılığı alamayınca Bünyamin ile karşı karşıya geldi.

Umut, Azad'ın serbest bırakılması karşılığında babasının tahliye sözünü aldı ve Harun Yakar'ın işten çıkarılmasını sağladı.

Harun, ayrılırken Umut'a, "Beni yakan bu ateş, seni de kül edebilir." diyerek uyarıda bulundu.

Harun'un yerine geçen Umut, Azad'ın avukatı oldu ve ondan Erdem'i öldürdüğünü itiraf etmesini sağladı.

Azad köşeye sıkışınca, Umut ona bir seçim sundu:

"Ya Fecir'i seçeceksin ya da kendi hayatını!" Azad, Umut'un teklifini kabul etti ve babasının dosyasını yeniden açmak için ona yardım etmeyi kabul etti.

HARUN GİZEMLİ KAZANIN ARDINDAKİ GERÇEKLERİ ARAŞTIRIYOR

Yıllar önce yaşanan bir kazada savcı Süreyya'nın parmağı olduğunu öğrenen Harun, dosyayı gizlice yeniden açtı.

Kazanın detaylarını araştıran Harun, Alev'den yardım istedi ve çetenin bilgilerini elde etti.

Harun, gizemli bir ismi bulmak için Kadri abisini devreye soktu ve Sönmez Karakoç ile buluşmaya gitti. Ancak başları belaya girince, durumdan nasıl sıyrılacakları merak konusu oldu.

UMUT, BABASINI KURTARMAK ÜZERE

Umut, mahkemede Erdem Kubilay cinayetinin ön otopsi raporunun hatalı olduğunu ve ölüm sebebinin yüksek dozda madde kullanımına bağlı kalp krizi olduğunu iddia etti.

Delil karartma olduğunu keşfeden Umut, adli tıp doktorundan gerçekleri öğrendi ve Azad ile bu bilgiyi paylaştı.

Azad, amcası Bünyamin'in kendisini feda ettiğini öğrenince Umut'un teklifini kabul etti.

Umut, babasının yeniden yargılanması için başvuruda bulundu ve başvurusunun kabul edildiğini öğrendi.

RIZA YENİDEN YARGILANACAK

Rıza'nın yeniden yargılanacağı haberleri Emirkıranlar'da şok etkisi oluşturdu.

Fecir, Azad'ın bu işte parmağı olduğunu anlayınca öfkeyle Büşra Korkmaz cinayeti hakkında konuştu ve Rüya, abisinin Büşra'yı öldürdüğünü duydu.

Rüya'nın Fecir'in yanında mı duracağı yoksa Umut'a adalet savaşında destek mi olacağı, dizinin yeni bölümünde ortaya çıkacak.

MF Yapım'ın imzasını taşıyan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip ve Anıl Taşezen gibi isimler rol alıyor.

Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in yönetmenliğini üstlendiği, Uğraş Güneş'in senaryosunu yazdığı dizi, her çarşamba Kanal D'de izleyici ile buluşuyor.