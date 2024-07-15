Taş ocağı su altında kaldı. İşçiler korku dolu anlar yaşadı

Erzurum’da sulama göleti barajının kapaklarının patlaması sonucu taş ocağını sel bastı.

Sağanak ve heyelanın meydana geldiği ilçede sulama göleti barajının kapakları patladı. Bölgede bulunan taş ocağı sular altında kalırken, çalışanlar büyük korku yaşadı.

Su baskını sırasında bazı iş makinaları da sular altında kaldı.

PASİNLER'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Erzurum’un Pasinler ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen selde 2 at, derede mahsur kaldı.

Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere ve Pelitli mahallelerinde sağanak sonrası sel yaşandı. Derenin taşması sonucu araziler sular altında kalırken, dere içerisinde bulunan 2 at da mahsur kaldı. Vatandaşların büyük korku yaşadığı selde, bazı mahallelerle olan ulaşım ağı kesildi.