Taş ocağı su altında kaldı. İşçiler korku dolu anlar yaşadı

Kaynak: İHA
Taş ocağı su altında kaldı. İşçiler korku dolu anlar yaşadı

Erzurum’da sulama göleti barajının kapaklarının patlaması sonucu taş ocağı sular altında kaldı. İşçiler afet karşısında büyük korku ve panik yaşadı.

Erzurum’da sulama göleti barajının kapaklarının patlaması sonucu taş ocağını sel bastı.

Sağanak ve heyelanın meydana geldiği ilçede sulama göleti barajının kapakları patladı. Bölgede bulunan taş ocağı sular altında kalırken, çalışanlar büyük korku yaşadı.

Su baskını sırasında bazı iş makinaları da sular altında kaldı.

PASİNLER'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Erzurum’un Pasinler ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen selde 2 at, derede mahsur kaldı.
Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere ve Pelitli mahallelerinde sağanak sonrası sel yaşandı. Derenin taşması sonucu araziler sular altında kalırken, dere içerisinde bulunan 2 at da mahsur kaldı. Vatandaşların büyük korku yaşadığı selde, bazı mahallelerle olan ulaşım ağı kesildi.

aw247439-01.jpg

aw247439-02.jpg

aw247449-02.jpg

aw247449-01.jpg

Son Haberler
Stadyuma kaçak girmek için havalandırmayı kullandılar Video
Stadyuma kaçak girmek için havalandırmayı kullandılar
Sakız seven maymunun sakız keyfi güldürdü Video
Sakız seven maymunun sakız keyfi güldürdü
Mezuniyetine kucağında kızıyla katıldı takdir topladı Yaşam
Mezuniyetine kucağında kızıyla katıldı takdir topladı
Şelalede mahsur kalan gencin kurtarılma anları Video
Şelalede mahsur kalan gencin kurtarılma anları
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da. İşte ilk sözleri Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da. İşte ilk sözleri
Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? Foto Galeri
Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi?
'Fatih Terim şampiyonluğu sattı' Spor
'Fatih Terim şampiyonluğu sattı'