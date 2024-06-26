Taş ocağından kopan 10 tonluk kayadan şans eseri kurtuldular

Kaynak: İHA
Taş ocağından kopan 10 tonluk kayadan şans eseri kurtuldular

Hatay’da bir aile kayısı toplarken 1 kilometrelik mesafedeki taş ocağından düşen 10 tonluk taşa tepki gösterdi.

Hatay’ın Defne ilçesindeki taş ocağı, bölge halkına korku saçmaya devam ediyor. Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde faal olan taş ocağı işletmesinde çalışmalar devam ediyor. Taş Ocağı’nda yapılan çalışmalar sonucunda Selahattin Altınöz isimli bir kayısı üreticisinin bahçesine 1 kilometre uzağına 10 tonluk bir kaya parçası düştü.

Altınöz’ün ailesinin tam bahçede kayısı topladığı anda yapılan patlama sırasında 2 ağaç zarar gördü. Olası bir facianın eşiğinden dönüldüğü olay hakkında konuşan Selahattin Altınöz, konu hakkında eleştirilerde bulundu.

Taş Ocağı’nın bölgede panik yarattığını açıklayan Altınöz kendisinin de mimar olduğunu ve taşın ağırlığının 10 ton civarında olduğunu şu sözler ile açıkladı:

Biz burada kayısı toplamaya geldik. Birdenbire uçarak üstümüze geldi. Nereden geldiğini biliyoruz ama ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Çünkü yukarıda taş ocağı var. Ben mimarım ve teknik şeyleri anlarım. Aşağı yukarı bu taş 4 metreküp. 4 metreküp bir taşın özgül ağırlığı 2,5 ton metreküp bu da 10 ton civarında. Tabii ki korktuk ben o anda burada değildim ama bizimkiler kaçıştılar. Hatta bir kova kayısı vardı dökülmüştü. Bu yeniydi ama 10-15 gün önce komşumuzun bahçesinde aynı şey oldu. Komşumun orada evi yok. Ev olmadığı için sadece ağaçlara zarar verildi”

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