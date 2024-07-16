Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek

Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Döneminde insan sesinin yayılmasında ve dolayısıyla da müzik piyasasında devrim yaratan taş plaklar hakkında ilginizi çekecek 25 bilgiyi sizler için derledik. Hadi başlayalım!

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 1

Taş plaklar, 78 devir/dakika (RPM) hızında çalınan ve genellikle şellak adı verilen reçine malzemesinden yapılan plaklardır.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 2

Taş plaklar, 1890'ların sonlarında ve 1900'lerin başlarında yaygın olarak üretilmeye başlandı.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 3

Şellak, doğal bir reçine olup, taş plakların üretiminde kullanılan ana malzemedir.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 4

Şellak plaklar vinil plaklara göre daha kırılgandır ve dikkatli kullanım gerektirir.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 5

İlk taş plaklar, genellikle 7 inç çapında olup, tek yüzlü kayıtlar içerirdi.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 6

1920'lerden itibaren, çift yüzlü taş plaklar üretilmeye başlandı, böylece her iki yüzünde de kayıt olabiliyordu.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 7

Taş plaklar, genellikle her yüzünde 3-4 dakikalık kayıt süresi sunar.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 8

1920'ler ve 1930'larda taş plaklar, müzik dinleme ve dağıtımının en popüler yolu haline geldi.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 9

Taş plaklar, gramofonlar aracılığıyla çalınır ve mekanik olarak ses üretilir.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 10

Taş plakların ses kalitesi, modern vinil plaklara kıyasla daha düşük, ancak dönemi için oldukça iyiydi.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 11

Taş plakların ortasında, sanatçı, parça adı ve kayıt şirketi bilgilerini içeren etiketler bulunur.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 12

78 RPM, taş plakların standart çalma hızıdır.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 13

Taş plaklar genellikle 10 inç veya 12 inç çapında üretilirdi.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 14

Taş plakları çalmak için genellikle çelik iğneler kullanılırdı.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 15

Antika taş plaklar, günümüzde koleksiyoncular için değerli ve nadir parçalardır.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 16

Taş plaklar, zamanla aşınma ve toz birikimi nedeniyle ses dalgalanmaları gösterebilir.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 17

Taş plaklarda klasik müzikten caz ve blues'a, pop müzikten komedi şovlarına kadar birçok farklı türde kayıt bulunabilir.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 18

İlk ticari taş plaklar, Berliner Gramophone Company tarafından üretildi.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 19

Taş plaklar, müzikal performansların stüdyoda kaydedilip çoğaltılmasına olanak tanımıştır.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 20

Radyo yayıncılığının ilk yıllarında, taş plaklar sıkça kullanılmıştır.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 21

Taş plaklar, elektriksel amplifikasyon yerine mekanik amplifikasyon kullanır.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 22

Taş plak koleksiyonculuğu, özel bir hobi olarak birçok meraklıyı kendine çekmiştir.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 23

Günümüzde bazı müzik tutkunları, taş plakları orijinal gramofonlar veya modern reprodüksiyon cihazlar ile dinlemeyi tercih eder.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 24

Taş plaklar, 20. yüzyılın başlarındaki müzikal ve kültürel tarih hakkında değerli kayıtlar içerir.

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Taş plaklar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek 25

Modern zamanlarda, taş plaklar ve eski kayıtlar, nostalji ve tarihi ilgi nedeniyle yeniden popülerlik kazandı.

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