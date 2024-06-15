Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek

Kediler harika dedektiflerdir. Özel dedektife paranız yetmiyor mu? Bir kedi sizin için bu işi ücretsiz olarak yapabilir.

1960'larda, o zamanlar Moskova'daki Hollanda Büyükelçiliği'nde yaşayan büyükelçi Henry Helb, iki siyam kedisinin, duvarlardan birini tırmaladığını fark edip tepki verdiklerini keşfetti. Helb, kedilerin kendisinin duyamadığı bir şeyi duyduğunu hissetti ve tabii ki tahtaların arkasına gizlenmiş 30 küçük mikrofon buldu. Helb ve ekibi, casusları yakalamak yerine gözetimden yararlandı ve mikrofonların önünde durarak evdeki onarımlardan veya gümrükte sıkışan paketlerden şikayet etti. Kulak misafiri olanlar onların şikayetleriyle, önemli bilgi elde ettiklerini zannederek ilgileniyordu.