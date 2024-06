Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek

Başkan Clinton'un kedisini konu alan bir video oyunu vardı. Siyah-beyaz renklere sahip Socks, Oval Ofis'te bulunduğu süre boyunca Bill Clinton'ın ailesine aitti.

1990'ların başında Super Nintendo Entertainment System, First Feline'ın yer aldığı Socks the Cat adında bir video oyun yarattı. Oyun hiçbir zaman resmi olarak yayınlanmadı ve oyunun yayıncısı kapandığında Socks the Cat, video oyunu koleksiyoncusu Tom Curtin'in mevcut olan tek kopyayı satın almasına, haklarını satın almasına ve oyun yayıncısı Second Dimension ile ortaklık kurmasına kadar yıllarca kayıptı. Onca badireden sonra Socks the Cat Rocks The Hill adlı oyun nihayet 2018'de piyasaya sürüldü.