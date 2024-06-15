Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek

Büyük Britanya ve Japonya'da kara kedilerin iyi şans getirdiğine inanılır. Kara kediler ABD başta olmak üzere çoğu kültürde kötü bir alamet olarak kabul edilirken, Büyük Britanya ve Japonya'da uğurlu olarak algılanıyor.
Hatta İngiltere'nin Midlands bölgesinde, yeni gelinlere evliliklerini kutsamaları için kara kediler verilir ve Japonlar kara kedilerin özellikle bekar kadınlar için iyi şans olduğuna inanırlar.
Bu arada Almanlar, yolunuzu soldan sağa kesen bir kara kedinin uğursuz olduğuna inanıyor, ancak kedi yön değiştirip sağdan sola giderse bu bir tesadüf olarak kabul edilir.