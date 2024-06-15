Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek

Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Patili dostlarımız elbette kedilerden ibaret değil ama bu yazı sadece onlara tahsis edildi. Kedi sevenleri bile hayrete düşürecek 50 gerçeği öğrenmeye hazırsanız başlayalım...

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 1

Florence Nightingale, Papa II. Paul, Mark Twain ve Brontë Kardeşler de dahil olmak üzere tarihin en ünlü figürlerinin çoğu kedilere sahipti ve onları seviyorlardı.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 2

Tarihin en çılgın kedi seven adamı unvanı tereddüt etmeden Abraham Lincoln'e gidebilir. Lincoln'ün eşi Mary Todd Lincoln'e bir keresinde kocasının herhangi bir hobisi olup olmadığı soruldu. Cevabı mı? "Kediler!"

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 3

Kediler harika dedektiflerdir. Özel dedektife paranız yetmiyor mu? Bir kedi sizin için bu işi ücretsiz olarak yapabilir.

1960'larda, o zamanlar Moskova'daki Hollanda Büyükelçiliği'nde yaşayan büyükelçi Henry Helb, iki siyam kedisinin, duvarlardan birini tırmaladığını fark edip tepki verdiklerini keşfetti. Helb, kedilerin kendisinin duyamadığı bir şeyi duyduğunu hissetti ve tabii ki tahtaların arkasına gizlenmiş 30 küçük mikrofon buldu. Helb ve ekibi, casusları yakalamak yerine gözetimden yararlandı ve mikrofonların önünde durarak evdeki onarımlardan veya gümrükte sıkışan paketlerden şikayet etti. Kulak misafiri olanlar onların şikayetleriyle, önemli bilgi elde ettiklerini zannederek ilgileniyordu.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 4

Mırlamak her zaman bir kedinin mutlu olduğu anlamına gelmez. Kediler genellikle memnun olduklarında ses çıkarırlar bu doğru. Fakat hasta, stresli, incinmiş veya doğum yaparken de mırıldanırlar.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 5

Aslında bilim adamları da kedilerin neden mırladığını tam olarak bilmiyorlar. Ancak bir hipotez, 25 ila 150 Hertz arasında değişen kedi mırıldamalarının "kemik yoğunluğunu artırabileceği ve iyileşmeyi destekleyebileceğini" iddia ediyor.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 6

Kediler size sırnaşıp masaj yaparken sizi işaretlerler. Uzmanlar kedilerin neden yoğurmayı sevdiklerini çözemediler. Ancak birkaç olası açıklama buldular. Bunlardan biri, kedinizin patilerindeki koku bezleriyle kendi bölgesini işaretlemeye çalışmasıdır.

Yavru kediler süt üretimini teşvik etmek için annelerinin karnını yoğurduklarından, bu davranışı yetişkinliğe de taşıma şansları vardır. Bu olguya "neotenik davranış" adı verilir.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 7

Amerikalıların en sevdiği kedi türü egzotiktir. 2023'de Amerika'nın en popüler kedi türü, aslında İran kedisinin kısa tüylü versiyonu olan düz yüzlü bir kedi olan egzotikti . En sevilen ikinci tür ise ragdoll oldu ve british shorthair sıralamada 3. sırada yer aldı.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 8

Kedilerin burnunlarında kedi nanesi reseptörleri vardır. Kedi nanesinin kedileri transa sokmasının nedeni da aslında bu reseptörler. Bu bitki bir kedinin burnundaki ve ağzındaki reseptörlerle algıladığında kedilerdeki tuhaf davranışları tetikler.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 9

Ancak ilginç bir şekilde çoğu kedi kedi nanesine tepki vermez. Son yapılan incelemelere göre dünyadaki kedilerin yarısından fazlası kedi nanesine tepki vermiyor. Bilim adamları hala neden bazı kedi yavrularının bu bitkiye deli olduğunu, diğerlerinin ise hiç etkilenmediğini tam olarak bilmiyorlar. Bilinen tek gerçek kedi nanesi bitkisine duyarlılığının kalıtsal olduğu. Yani eğer bir yavru kedinin kedi nanesine duyarlı bir ebeveyni varsa, onun da büyüdüğünde bitkiyi arzulaması ihtimali yarı yarıya artıyor.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 10

Kediler günlerinin %30 ila %50'sini kendilerini yalayarak yani temizleyerek geçirirler.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 11

Kindle yalnızca bir e-okuyucu cihazı değildir. İngilizce'de bu kelime aynı anneden doğan bir grup yavru kediyi tanımlamak için kullanılır.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 12

ABD'nin büyük şairlerinden T.S. Eliot, kedilerin köpeklerden daha şiirsel olduğunu düşünüyordu. Hatta o bir keresinde "Köpekler, mısralara dökülmeye kediler kadar uygun değildir" bile demişti.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 13

2015 yılında "dünyanın en büyük kedi tablosu" olarak ilan edilen 1,8 x 8,5 metrelik yağlı boya tablo, açık artırmada 820.000 dolardan fazla fiyata satıldı . Tablo bir zamanlar Kate Birdsall Johnson adında zengin bir hayırsevere aitti. Birdsall kedigileri o kadar çok seviyordu ki evinde yüzlerce kedisi vardı.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 14

Kedinizin size alerjisi olabilir. Genellikle bunun tam tersi olduğunu düşünürüz, ancak kedilere alerjiniz olmasa bile kedinizin size alerjisi olabilir. Uzmanlara göre her 200 kediden birinin astım hastası olduğuna inanılıyor ve sigara dumanına, toza, insan kepeğine ve polene daha sık maruz kalan ev kedileri arasında bu sayı artmaya devam ediyor.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 15

Kedilerin neden miyavladığı bililinmiyor. Kimse kedilerin neden miyavladığını tam olarak bilmiyor.

Bebek kediler annelerinin dikkatini çekmek için ağlamaklı sesler çıkarırlar, ancak yetişkin kedigiller olarak diğer kedilerle etkileşimde bulunurken miyavlamazlar. Bazı uzmanlar, kedigillerin bebekken çıkardıkları sesleri insanlarla duygularını ve fiziksel ihtiyaçlarını iletmek için kullandıklarını düşünüyor.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 16

Gelmiş geçmiş en zengin kedinin adı Blackie'dir. Ben Rea adında zengin bir İngiliz antikacı, kedisi Blackie'yi o kadar çok seviyordu ki 1988'de öldüğünde, toplamda yaklaşık 13 milyon dolar eden mülkünün çoğunu şanslı kediye bıraktı . Para, Rea'nın sevgili arkadaşına göz kulak olması talimatı verilen üç kedi hayır kurumu arasında paylaştırıldı. Blackie, En Zengin Kedi dalında Guinness Dünya Rekorunu hala elinde tutuyor.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 17

Büyük Britanya ve Japonya'da kara kedilerin iyi şans getirdiğine inanılır. Kara kediler ABD başta olmak üzere çoğu kültürde kötü bir alamet olarak kabul edilirken, Büyük Britanya ve Japonya'da uğurlu olarak algılanıyor.

Hatta İngiltere'nin Midlands bölgesinde, yeni gelinlere evliliklerini kutsamaları için kara kediler verilir ve Japonlar kara kedilerin özellikle bekar kadınlar için iyi şans olduğuna inanırlar.

Bu arada Almanlar, yolunuzu soldan sağa kesen bir kara kedinin uğursuz olduğuna inanıyor, ancak kedi yön değiştirip sağdan sola giderse bu bir tesadüf olarak kabul edilir.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 18

Popüler inanışın aksine kediler her zaman dört ayağı üzerine düşmezler. Kedilerin harika bir denge duygusu vardır. Bu nedenle düşerken bile yukarıyı aşağıdan ayırt edebilir ve vücutlarını buna göre ayarlayabilirler. Aşağıya doğru düştüklerini hissederlerse esnek omurgalarını havada bükerek, sırtüstü düşmemeleri için kendilerini doğrultmalarını sağlarlar .

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 19

Çoğu kedinin ağırlığı tek ya da düşük-çift hanelidir, ancak bazı cinsler gerçekten çok büyüktür. Örneğin, Norveç orman kedileri, maine coons ve ragdolların ağırlıkları genellikle oldukça yüksektir.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 20

Antik Mısırlılar kedilere oldukça büyük bir saygı duyuyorlardı ve hatta Bastet adında yarı kedi bir tanrıçaya dahi tapıyorlardı. Kedilere zarar veren veya onları öldüren kişiler, ölüm cezası da dahil olmak üzere ağır yasal cezalarla karşı karşıya kalıyordu.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 21

Güneydoğu Japonya'daki bir tren istasyonuna sevimli bir "istasyon şefi" başkanlık ediyor. Nitama adında 7 yaşındaki kedi Kishi, işe 2015 yılında başladı. Şaka değil!

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 22

Kediler tatlıların tadını alamazlar. Kediler genetik olarak tatlıların tadını alamamaya yatkındır. Tabağınızda et varsa büyük olasılıkla kemirecekler, ancak kekle doluysa onu yalnız bırakacaklardır.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 23

Kediler insanların dinledikleri müzikten rahatsız olur hatta nefret eder.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 24

Kediler küçük alanları severler. Hayvan uzmanları, kapalı alanların kedilerin kendilerini daha korunaklı, güvende ve önemli hissetmelerini sağladığını düşünüyor.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 25

Kedilere aşık kişilere aileurofili denir. Yunanca "kedi" anlamına gelen ailouros sözcüğünden ve "sevgili" anlamına gelen "-phile" son ekinden türetilmiştir.

Ailurophobe kelimesi ise kedilerden nefret eden kişiler için kullanılır.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 26

Dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi 31 yaşındadır. Kedilerin ortalama yaşam süresi 12-18 yıldır.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 27

Dünyanın ilk büyük kedi gösterisi Temmuz 1871'de Londra'daki Crystal Palace'ta düzenlendi. Gösteride farklı cünslerde yüzlerce kedi sergilendi ve etkinliğe yaklaşık 200.000 kişi katıldı.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 28

Kediler, hayatlarının çoğunu uyuyarak geçirir.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 29

Klavye Kedisi adlı video interneti kasıp kavurmadan çok önce, mucit Thomas Edison iki kediyi bir ring içinde "boks yaparken" filme almıştı. 1894'te oluşturulan kısa klip, insanların YouTube'un ortaya çıkışından çok öncelerden beri sevimli kedi videolarına takıntılı olduğunu gösteriyor.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 30

İlginç şekilde bir ev kedisi aksiyonlu bir anda çita ile aynı hızda koşabilir.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 31

Başkan Clinton'un kedisini konu alan bir video oyunu vardı. Siyah-beyaz renklere sahip Socks, Oval Ofis'te bulunduğu süre boyunca Bill Clinton'ın ailesine aitti.

1990'ların başında Super Nintendo Entertainment System, First Feline'ın yer aldığı Socks the Cat adında bir video oyun yarattı. Oyun hiçbir zaman resmi olarak yayınlanmadı ve oyunun yayıncısı kapandığında Socks the Cat, video oyunu koleksiyoncusu Tom Curtin'in mevcut olan tek kopyayı satın almasına, haklarını satın almasına ve oyun yayıncısı Second Dimension ile ortaklık kurmasına kadar yıllarca kayıptı. Onca badireden sonra Socks the Cat Rocks The Hill adlı oyun nihayet 2018'de piyasaya sürüldü.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 32

Kediler patilerinden terlerler.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 33

Kediler tıpkı insanlar gibi bazılarımızla daha yakın arkadaşlık kurar ve onları kıskanırlar.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 34

Napolyon , Sezar, Cengiz Han ve Hitler gibi bazı tarihi figürlerin kedilerden nefret ettiği söylenir.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 35

Kediler kendi boylarının beş katı kadar yükseğe sıçrayabilirler.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 36

Bazı kedilerin fazladan ayak parmakları vardır.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 37

Erkek kedilerin penisleri dikenlidir. Dişi kedi için acı verici olsa da bu dikenlerin önemli bir görevi vardır. Dikenler vulvayı uyararak dişinin yumurtlamasını sağlar ve aynı zamanda dişisinin cinsel birleşmenin ortasında kaçmasını engeller.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 38

Kediler sıcakta serinlerler. Evet, ilginç ama işin gerçeği bu!

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 39

Guinness Dünya Rekorları'nda en şişman kedi ödülü yoktur.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 40

Kara kedinin uğursuzluk getirdiği efsanesi yüzyıllar boyunca varlığını sürdürdü. Koyu renkli kürklü kediler ilk kez Orta Çağ'da şeytanla ilişkilendirildi ve 14. yüzyılın ortalarında Kara Ölüm salgını Avrupa'yı kasıp kavurduğunda, batıl inançlı bireyler buna kara kedi popülasyonunu öldürerek karşılık verdi.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 41

Kediler de insanlar gibi hemcinslerine aşık olabilir ama bu aşk ancak bir kaç gün sürer. Anlayacağınız biraz maymun iştahlılar...

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 42

Kediler diğer kedilerle birlikte uyurken kendilerini çok daha güvende hissederler.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 43

Kediler ağaçlara düz tırmanıp geri geri inerler.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 44

Kediler diğer kedileri kokularından tanır. Eğer bilmediği bir koku algılarlarsa -eğer aralarında başka bir mesele yoksa- onu bölgelerinden sınır dışı etmeye çalışırlar ve bu genellikle kavgayla sonuçlanır. Yenilen kedi bölgenin de hakimiyetini kaybederek kendisine başka bir yer arar.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 45

Eğer üniversiteye gittiyseniz, kedi sahibi olma ihtimaliniz köpek sahibi olma ihtimalinize kıyasla daha yüksektir. 2010 yılında Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılar 3000 kişiyle evcil hayvanları, coğrafyası ve okul geçmişi hakkında anket yaptı. Üniversite mezunu kişilerin kedi sahibi olma ihtimalinin diğer evcil hayvan sahiplerine göre 1,36 kat daha fazla olduğunu buldular. Bu fenomen, kedilerin az bakım gerektirdiği ve dolayısıyla yoğun kariyerleri olan başarılı insanlar için daha iyi arkadaşlar olduğu gerçeğine bağlanabilir.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 46

Kedilerin bizden daha fazla kemiği var. Bir kedinin vücudunda 244 kemik bulunur. Bu sayı, yalnızca 206 kemiği olan bir insanınkinden fazladır.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 47

Çoğu kedi, kontrolünü kaybettiği için ıslanmaktan hoşlanmaz. Uzmanlar, kedilerin sudan nefret ettiğini çünkü tüylerinin ıslak olmasının rahatsız edici olduğunu veya bir kedinin kaldırma kuvvetinin kontrolünü kaybetmesinin korkutucu olduğunu düşünüyor.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 48

Tüm kediler sudan nefret etmez. Van, Maine coons ve Bengal kedileri ara sıra suya dalmaktan hoşlanırlar.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 49

Bütün kedilerin kürkü yoktur. Mısır kedilerinin kürkleri olmasa da vücut sıcaklıkları yine de tipik bir kediden dört derece daha sıcaktır.

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Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek 50

ABD'de evcil köpeklerden daha fazla evcil kedi var. ABD'de tahminen 85,8 milyon evcil kedi varken, yalnızca 78 milyon köpek olduğu düşünülüyor.

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