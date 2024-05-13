Tasarruf paketine CHP’den ilk tepki: Ekonomik krizin bedeli emekçilere ödetiliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, merakla beklenen tasarruf paketini açıkladı. Şimşek, kamuda yeni taşıt alımı, yeni mobilya, demirbaş ve teçhizat alımlarının zorunlu haller dışında 3 yıl yasaklandığını ifade etti.

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ana muhalefet partisi CHP'den eleştiri geldi. Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, konuya dair yazılı bir açıklama yaptı.

Karabat, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin zenginliğine zenginlik katanlardan değil, maaşı her geçen gün eriyen emekçiden tasarruf ettiğini öne sürdü.

"EKONOMİK KRİZİN BEDELİ EMEKÇİLERE ÖDETİLİYOR"

Karabat, "Emekçilerin her geçen gün yoksulluğa mahkum edildiği, eşitsizliğin ve gelir adaletsizliğinin en temel sorun haline geldiği bir süreçte ekonomik krizin bedeli emekçilere ödetiliyor" dedi.

"BÜTÇE AÇIĞININ NEDENİNİ DE MEMURLARA YÜKLEMEK ADALETSİZLİK DEĞİL MİDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Enflasyonun sebebini vatandaşa, bütçe açığının nedenini de memurlara yüklemek adaletsizlik değil midir? Yüz milyarlık ballı ihaleleri neden görmezden geliyorsunuz da memurun ekmeğinden tasarrufa gidiyorsunuz? Kur Korumalı Mevduat sisteminin, Merkez Bankası ve Hazine'ye faturası en az 1,2 trilyon lira, ancak Mehmet Şimşek, bu faturanın nasıl azaltılacağına dair bir plan sunmuyor. Memurun haklarından keseceği kaynağı KKM'ye ve bir avuç zengine aktarmayı taahhüt ediyor" diye konuştu.

"KAMUYA BÜYÜK YÜK GETİREN İHALELER BAŞTAN İNCELENMELİ"

Tasarrufun sadece harcama kısıtlaması ile olamayacağını söyleyen Karabat, "Başta yap işlet devret olmak üzere kamuya büyük yük getiren ihaleler baştan incelenmeli, buraya haksız yere aktarılan milyarlar faiziyle geri alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

CHP'Lİ YÜCEL'DEN TEPKİ

Pakete ilişkin CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel de bir değerlendirme yaptı. Yücel, X hesabından yaptığı açıklamada, "Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı. Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?" ifadelerini kullandı.