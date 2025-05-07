Tasarrufu bahane edip Türk Dünyası'nı terk etti. CHP'li Başkan'dan skandal karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tasarrufu bahane edip Türk Dünyası'nı terk etti. CHP'li Başkan'dan skandal karar

Bilecik Belediyesi, Başkan Melek Mızrak Subaşı tarafından Mayıs ayı olağan toplantısının ilk birleşiminde ek gündem maddesi olarak getirilen konu ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çıkma kararı aldı.

Serhat KAYA/Bilecik/Yeniçağ

Bilecik Belediyesi, CHP’li Başkan Melek Mızrak Subaşı’nın önerisiyle Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden tasarruf gerekçesiyle ayrıldı. Karar, mecliste oy çokluğuyla alındı, MHP ve AKP karşı çıktı.

Bilecik Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısında tartışmalı bir karara imza attı. CHP’li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ek gündem maddesi olarak Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden (TDBB) ayrılmayı önerdi.

Subaşı, birliğin aylık 30 bin TL aidat aldığını, ancak Bilecik’e yönelik somut bir faaliyet yürütmediğini belirtti. Birliğin 2024 faaliyet raporlarında Bilecik’in adının geçmediğini vurgulayan Subaşı, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi’ni de gerekçe gösterdi.

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Toplantıda, MHP grubu maddenin gündeme alınmasına karşı çıktı, ancak önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Subaşı, birliğin aktif olmadığını ve kaynakların verimli kullanılması gerektiğini savundu.

Belediye Meclis Üyesi Nevin Tan’ın TDBB temsilciliğini yürüttüğü belirtilirken, karar oylamasına geçildi. CHP’li üyelerin “evet” oylarına karşı, AKP, MHP ve Bağımsız Üye Buket Köse “hayır” oyu kullandı. Buna rağmen, oy çokluğuyla Bilecik’in TDBB üyeliği sona erdi.

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Karar, kamuoyunda tartışma yarattı. TDBB, Türk dünyası şehirleri arasında kültürel ve ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bilecik’in ayrılığı, birliğin bölgedeki etkisini sorgulattı.
Yerel kaynaklar, belediyenin mali yüklerden kurtulmayı hedeflediğini, ancak bu adımın Türk dünyasıyla bağları zayıflatabileceğini ifade ediyor. Subaşı ise tasarruf odaklı yönetim anlayışını sürdüreceklerini vurguladı.

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