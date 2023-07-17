Taşıma sektörünün e-Devlet'te yapacağı işlemlerde indirim limitleri artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu taşıma sektörünün e-Devlet üzerinden yapacağı işlemlerde indirim limitlerini artırdıklarını, 32,854 liraya kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacağını bildirdi.

KAYNAK: AA
Taşıma sektörünün e-Devlet'te yapacağı işlemlerde indirim limitleri artırıldı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, taşıma sektörünün dijitalleşmesi için yeni adımlar attıklarını, kara yolu taşıma sektöründe hizmet veren vatandaşlar için e-Devleti daha cazip hale getirdiklerini aktardı. Başvurularda belge aramadan tüm süreçleri e-Devlet üzerinden sonuçlandırdıklarını, bürokrasiyi azalttıklarını ifade eden Uraloğlu, böylelikle işlem sürelerinin kısalacağını, e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde verilen son teşvikle işlem sayısında büyük artış sağlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne ilişkin değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Uraloğlu, "Kara yolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacılarımızın e-devlet üzerinden yapacakları işlemlerinde indirim limitlerini arttrdık, 32,854 liraya kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak." ifadelerini kullandı.

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K1 YETKİ BELGESİNDE YÜZDE 75'E VARAN İNDİRİM İMKANI SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, yurt içi eşya taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren K1 belgeli vatandaşların, faaliyetlerini bırakmaları veya taşıtlarını satmaları halinde, taşıtı satın alanlara da indirim imkanı getirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"K1 belgeli kamyoncu esnafımız faaliyetini bırakır veya emekliliği haiz olursa, taşıtlarını sattıkları ve muvafakat verdikleri kişiler için kalan belge süresi de göz önünde bulundurularak, K1 yetki belgesinde yüzde 75'e varan indirim imkanı sağlanacak. Bu düzenlemeyle beraber kamyoncu esnafımız daha kolay taşıtlarını satabilecek ve faaliyetlerini bıraktıkları anda iptal edecekleri K1 belgelerinden de bir gelir elde etme imkanı ortaya çıkacak."

Muayene ve sigortası biten taşıtların 6 ay içinde eksiklerini gidermeleri halinde otomatik ve ücretsiz yeniden yetki belgelerine ilave edilme imkanı da sağlandığını anlatan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle tarifeli (biletli) veya tarifesiz (turizm) yolcu taşımalarına aracılık hizmeti veren, bilet veya sözleşme düzenlemeye yetkili olan acentelerin, mevzuata aykırı bilet veya sözleşme düzenlemeleri halinde uyarı müeyyidesi getirildiğini açıkladı. Uraloğlu, "Yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Açıklamada, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, varış noktasından önce otobüsten inen yolcularla ilgili taşımacı firmalar tarafından U-ETDS sistemine bildirilmesiyle ilgili düzenleme yapılırken, taşıma alanında güvenlik için gelen bu yeniliğin, yolcuların elektronik ortamda anlık olarak takibinin yapılmasının sağlanacağı bildirildi.

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