Taşıma su ile değirmen dönmez atasözünün anlamı nedir?

Taşıma su ile değirmen dönmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Geçici ve süreksiz çözümlerin uzun vadede başarı getirmeyeceğini veya bir işin sürekli yürümesini sağlamayacağını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kişinin kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulması sorunun ortadan kalkması için büyük önem taşımaktadır.

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bugün kopya çektin yarın sınavda kağıt değiştirdin tamam ama mesleğe geçince ne yapacaksın, taşıma suyla değirmen dönmez."