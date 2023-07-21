Taşımacılıkta kontak kapatmaya az kaldı. Yetkili isim açıkladı

Benzin ve motorine üst üste gelen zamlar sonrası taşımacılık sektöründe kontak kapatmanın yakın olduğu ortaya çıktı. Sektör yetkilileri zamların daha büyük krizlere neden olabileceğinin altını çizdi.

Taşımacılıkta kontak kapatmaya az kaldı. Yetkili isim açıkladı

Akaryakıta gelen vergi zamları birçok meslek grubunu olumsuz etkiledi. Taşımacılık ise en çok etkilenen sektörlerden.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün sorularını yanıtlayan isimlerden Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kenan Öztürk, akaryakıta gelen zammın nakliyeyi zora soktuğunu ifade ederek “Bu zamlar emeğiyle geçinin, maaşlı çalışanların yaşamını zorlaştırıyor. Ayrıca nakliye sektöründeki esnafı da olumsuz etkiliyor. Küçük esnaftan büyük şirketlere varana dek herkes bu işi nasıl sürdürebileceğini düşünüyor. Bu zam herkesi mağdur etti. Bu durumun sürdürebilirliği yok. Bu zamlar daha büyük krizlere neden olabilir” dedi.

ÖTV KALDIRILMALI”

Türkiye Nakliyeciler Derneği Başkanı Hakkı Başman ise akaryakıt zamları nedenden dolayı ticaret alanında bir daralma olduğunu belirtti. Başman şöyle devam etti:

“Akaryakıta gelen zam nakliye sektörüne olumsuz yansıyor. Akaryakıta gelen zamla birlikte her ürüne zam geliyor. Vergilerle birlikte koşullar daha da ağırlaşıyor. Çözüm için öncelikle ÖTV kaldırılmalı.”

Kamyon şoförlüğü yapan Rüştü T. ise akaryakıta gelen zamlar nedeniyle şoförlerin kazancının çok ciddi oranda düştüğünü belirtti ve “Bizim ücretimize zam gelmiyor, benzine gelen zamla birlikte de bizim kâr oranımız düşüyor. Benzine zam geldi bu zamlarla birlikte her şeye zam geliyor. Uzun yol şoförüyüm, kamyonun bakımı, lastik ve diğer her şey zamlanıyor ancak bizim ücretlerimiz yerinde sayıyor” dedi.

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