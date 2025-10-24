Son olarak Veda Mektubu dizisi ile izleyicisinin karşısına ‘Alanur Yıldız’ karakteriyle çıkan Nurgül Yeşilçay İstanbul’u terk ettiğini İzmir’de bir köye yerleştiğini açıkladı.

Yeni projesi için hazırlıklara başlayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, katıldığı özel bir gecede İstanbul’u terk ettiğini söyledi.

KÖYDE ORGANİK TARIMLA UĞRAŞIYOR

Adres olarak İzmir'i seçen ünlü oyuncu, köye tek kattan oluşan müstakil bir ev yaptırdı. Doğa ile iç içe bir yaşam süren Yeşilçay yeni hayatından çok memnun olduğunu ve organik tarımla da uğraştığını açıkladı.

Çiçek ekip, ağaç diktiğini söyleyen Yeşilçay sadece iş için İstanbul'a geliyor.

Son zamanlarda sosyal medyada günlük hayatını sempatik ve eğlenceli videolarını paylaşan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, hem doğallığıyla hem de esprili tavrıyla herkesi kendisine bırakıyor.

Oyunculuk kariyerine 90’lı yılların sonunda adım atan Yeşilçay, 'Asmalı Konak, İkinci Bahar, Aşk ve Ceza ile Paramparça' gibi birbirinden başarılı dizilerde rol aldı.

Canlandırdığı karakterlerle akıllarda yer edinen Nurgül Yeşilçay’ın kim olduğu merak edildi.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 doğumlu ve 2025 itibarıyla 49 yaşında. Aslen Afyonlu olan Nurgül, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Yeşilçay, oyunculuk kariyerine 90’ların sonunda adım attı. Uzun yıllardır birbirinden farklı ve iddialı karakterlere hayat veren Nurgül Yeşilçay oyunculuk performansıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yeşilçay, “Asmalı Konak” dizisi ile yıldızını parlatarak daha da tanınır hale geldi.

Ünlü oyuncu Cem Özer ile evlenmiş ve bu evlilikten Osman Nejat adında bir oğlu dünyaya gelmişti.