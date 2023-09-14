Taşköprü’de Otomobil Alev Alev Yandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Taşköprü’de Otomobil Alev Alev Yandı

İHA'nın haberine göre; yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın Nasıl Çıktı?

Yangın, Taşköprü ilçesi Taşköprü-Hanönü karayolunda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABV 450 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü otomobili durdurarak durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yangın Söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili saran yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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