﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması

AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.

Yunus Sezer şunları söyledi:

''Kara, deniz hava yoluyla tahliye imkanına sahibiz. Vatandaşlarımızın önce tahliye merkezlerine gidip bildirimde bulunmalarını istedik.

Bu başvuruyla kimlik numarası sisteme giriliyor hangi ile gideceği böylece takip ediliyor. Bu bildirimin dışında giden vatandaşlarımız var bunların da yine valiliklerde oluşturduğumuz komisyonlara başvurmaları doğrultusunda ikametleri kontrol edilip barınma imkanı sunulmaktadır.

1600 artçı sarsıntı olduğunu belirten AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, ''1600’ün üzerinde artçı sarsıntı var. 326’sı 4 ve 5 arası. 37’si 5 ve 6 büyüklüğünde. Bu 5 ve 6 büyüklüğündeki deprem sayısı bizim bir yılda ölçtüğümüz deprem sayısının 3 katını aşmış durumda'' dedi. (AA)