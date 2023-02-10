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AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması

AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar, ''Bu 5 ve 6 büyüklüğündeki deprem sayısı bizim bir yılda ölçtüğümüz deprem sayısının 3 katını aşmış durumda'' dedi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 18:31
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Tatar 1600ün üzerinde artçı sarsıntı var

AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
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AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.

Yunus Sezer şunları söyledi:

''Kara, deniz hava yoluyla tahliye imkanına sahibiz. Vatandaşlarımızın önce tahliye merkezlerine gidip bildirimde bulunmalarını istedik.

Bu başvuruyla kimlik numarası sisteme giriliyor hangi ile gideceği böylece takip ediliyor. Bu bildirimin dışında giden vatandaşlarımız var bunların da yine valiliklerde oluşturduğumuz komisyonlara başvurmaları doğrultusunda ikametleri kontrol edilip barınma imkanı sunulmaktadır.

1600 artçı sarsıntı olduğunu belirten AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, ''1600’ün üzerinde artçı sarsıntı var. 326’sı 4 ve 5 arası. 37’si 5 ve 6 büyüklüğünde. Bu 5 ve 6 büyüklüğündeki deprem sayısı bizim bir yılda ölçtüğümüz deprem sayısının 3 katını aşmış durumda'' dedi. (AA)

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