Tatbikatta facia: Polis helikopteri denize çakıldı

Malezya Sivil Havacılık Otoritesi (CAAM), Johor eyaletindeki Sungai Pulai yakınlarında bu sabah bir polis helikopterinin kaza yaptığını doğruladı. CAAM’dan yapılan açıklamada, kazada can kaybı yaşanmadığı ve helikopterde bulunan beşi polis olmak üzere toplam beş kişinin deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Kazaya karışan AS355N model helikopterin, saat 09.51’de Tanjung Kupang Polis Karakolu’ndan havalandığı açıklandı. Kazanın kesin nedeni ve tam saati ise henüz netleşmedi. Ancak Malezya Polis Teşkilatı Genel Müfettişi Khalid Ismail, helikopterin sabah 10.25 sularında düştüğünü belirtti.

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ÇOK ULUSLU TATBİKATA KATILIYORDU

Helikopterin, Malezya, Endonezya, Tayland ve Singapur’un ortaklaşa düzenlediği 2025 Nükleer Güvenlik Tespit Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen bir bölgesel güvenlik eğitimine katıldığı bildirildi. Tatbikatın amacı, olası nükleer tehditlere karşı sınır güvenliğini test etmekti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kurtarılan beş görevli, Johor Bahru’daki Sultanah Aminah Hastanesi’ne sağlık kontrolü için nakledildi. Malezya Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Hava Kaza İnceleme Bürosu tarafından olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.