Tatil beldesi yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı

Bartın'ın mavi bayraklı plaja sahip İnkumu tatil beldesinde, yerli ve yabancı turist yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine izin verilmiyor.

Tatil beldesi yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 3 kilometrelik sahil şeridi bulunan İnkumu, Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının tamamen dolduğu belde, araç girişine kapatıldı.

Bartın Limanı yol ayrımında yolu dubalarla kapatan jandarma ekipleri, beldede park alanı kalmadığı yönünde uyardıkları sürücülerden geri dönmelerini istedi.

Bunun üzerine çok sayıda araç, uygulama noktasından geri döndü.

Sahile gitmek isteyen tatilciler, araçlarını Bartın Limanı yol ayrımında park ederek Bartın Belediyesi özel halk otobüsleriyle beldeye ulaşabiliyor.

"24 SAAT ESASINA GÖRE TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, İnkumu tatil beldesinde ciddi tatilci yoğunluğu yaşandığını, tüm otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının dolduğunu söyledi.

Valiliğin bayram tatili öncesi aldığı karara istinaden yoğunluk nedeniyle beldenin araç girişlerine kapatıldığını aktaran Fırıncıoğlu, "Beldeye gitmek isteyenler, özel halk otobüsleriyle sevk ediliyor. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Cankurtaran hizmetimizin yanında zabıta ve temizlik işleri ekiplerimizin sayısını çoğalttık" şeklinde konuştu.

Öte yandan beldedeki yoğunluk dronla görüntülendi.

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Kaynak: AA

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