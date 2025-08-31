Tatil bitiyor, okul heyecanı başlıyor! İlkokul kapısında çocukları bekleyen büyük sorun

Uzmanlar, çocukların okula uyum sağlamasında ailelerin rolünün büyük olduğunu belirtiyor. Bilinmezlik, çocuklarda okul kaygısının en önemli sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Çocuklar, okul ortamında nelerle karşılaşacaklarını bilmedikleri için endişe duyabiliyor. Bu nedenle ebeveynlerin sürece olumlu yaklaşması, çocukların adaptasyonunu kolaylaştırıyor.

Psikologlar, çocukların okul fikrine alışması için tatil bitmeden önce bir rutin oluşturulmasını öneriyor. Erken uyanmak, kahvaltı yapmak, giyinmek gibi günlük alışkanlıklar okul düzenine geçişi kolaylaştırıyor. Ayrıca çocukla okul hakkında konuşmak, onun duygularını anlamak ve endişelerini paylaşmak da önemli bir adım.

Okula yeni başlayan çocukların yaşadığı adaptasyon sürecinde hem öğrenciler hem de veliler zorluklar yaşayabiliyor. Uzmanlar, ailelerin sakin ve destekleyici olmaları konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, çocukların okul kaygısının en önemli sebeplerinden birinin bilinmezlik olduğunu belirterek, ebeveynlerin sürece olumlu yaklaşmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor. Okula yeni başlayan çocuklarda en sık görülen sorunlardan biri adaptasyon güçlüğü oluyor. Uzmanlar, bu süreçte anne babaların kaygısını çocuklara yansıtmamasının adaptasyon sürecini kolaylaştıracağını söylüyor. Birinci sınıfa başlamak çocukların ilk geç aşamalarından bir tanesi olduğunu söyleyen Medicana Konya Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Klinik Psikolog Kübra Adam, "İlk defa yeni bir ortama girecekler, sınıf ortamını görecekler, okul ortamını görecekler. Bunun ne olduğu hakkında pek bir fikirleri olmadığı için aslında biz bu sürece adaptasyon süreci diyoruz. Adaptasyon sürecinden veliler ve çocuklar çok etkileniyor. O yüzden bu sürecin ne kadar kaliteli, ne kadar güzel bir şekilde geçeceği yine bizim elimizde" dedi.

"ÇOCUĞUN OKULDAN KORKMASININ SEBEBİ DE BU BİLİNMEZLİK İLE İLGİLİ"

Çocukların hayatı yeni anlamlandırmaya çalıştığını belirten Psikolog Kübra Adam, "Bir ailede büyüyor ve daha sonrasında bir okul ortamına başlıyor. Okul ortamında nelerle karşılaşacağı hakkında hiçbir fikri yok. Aslında bir bilinmezlik var. Aslında çocuğun okuldan korkmasının sebebi de bu bilinmezlik ile ilgili. Çünkü çocuk oraya gittiğinde ne yapacağını, ne olacağını bilmiyor ve aslında bir ayrılık anksiyetesi yaşıyor. Bu zamana kadar anne babadan ayrılmamış, hep evin içerisinde büyüyen çocuk sürekli bir okula gidecek, belli bir düzen, belli bir rutini olacak. Sabah gidecek, akşam gelecek, saatleri olacak.

Buna göre bir rutini oluşturması gerekiyor. O yüzden aslında bu çocuk bundan korkuyor, ne olduğunu bilmiyor. Veliler bunun için ne yapabilir. Öncelikle okula sıcak bakması için oyun yöntemiyle bu okulun ne olduğunu, okula gittiğinde neler yapacağını, okulda neler var, neler yapılıyor, neler öğreniliyor bunun hakkında çocuğa böyle küçük bir oyun oynayabilir. Burada sosyal bir ortam olduğundan bahsediyoruz. Daha sonrasında yeni bilgiler öğrendi. Okulda birçok şey öğreneceksin.

Benim bilmediğim şeyleri öğreneceksin belki. Hatta geldiğinde bunları bana anlatacaksın. Ben de seninle birlikte bazı yeni şeyler öğreneceğim diyerek aslında çocuğa okulda neler olacağını, neler biteceğini bu şekilde oyun yoluyla öğretebiliriz" şeklinde konuştu.

"ANNE BABANIN TEDİRGİN OLDUĞUNU GÖREN ÇOCUK DA TEDİRGİN OLUYOR"

Çocukların kaygılanmasının sebeplerinden birinin de veliler olduğunu ifade eden Kübra Adam, "Farkında olmadan anne baba kapının önünde beklerken çocuğa tedirginliğini yansıtmış oluyor. Anne babanın tedirgin olduğunu gören çocuk da tedirgin oluyor. Burada yapılması gereken aslında ilk olarak ebeveynin yani anne babanın duygularını düzenlemesi gerekiyor. Sonrasında çocuğuna güven vermesi gerekiyor. Önce kendi tedirginliğini yok edecek, çocuğuna rahat bir şekilde okula gideceksin, geleceksin, keyifli vakit geçireceksin gibi telkinlerle çocuğa okulu sevdirecek. Aslında yapılması gereken bu" diye konuştu.