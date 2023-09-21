Tatil cenneti Bodrum’da kanlı infaz. 1'i avukat 2 kişi başlarından vurularak öldürüldü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki 48 AY 333 plakalı otomobilin içerisinde iki kişi hareketsiz yatarken görüldü. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurbanların Kimlikleri Belirlendi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin içerisindeki iki kişinin başlarından vurularak öldürüldükleri belirlendi. Kurbanların kimlikleri ise avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar olarak tespit edildi.

Şüpheli Yakalandı

Olayın şüphelisi G.Ö.'nün ise olay yerinden kaçtığı ancak jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.