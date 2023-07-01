Tatil dönüşü kaza: 3 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Tuzla’da TEM otoyolunda saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bayram tatili için gittikleri Zonguldak’tan İstanbul’a dönüş yapan bir ailenin içerisinde bulunduğu 67 AY 550 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Yolda ters yatan otomobil içerisinde bulunan sürücü O.G., E.G. ve Z.G. hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile araç içerisinden çıkarken araçta bulunan erzaklar ve eşyalar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Giresun’dan İstanbul’a geldikleri sırada kazaya tanık olan Aydın ailesi de otomobillerini durdurarak yaralıların yardımına koştu. Yaralıların akrabaları ile irtibata geçen Aydın ailesi, kazazedelerin yola saçılan eşyalarını akrabalarına teslim etmek üzere yoldan aldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.