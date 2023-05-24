Tatil fiyatları uçunca tercih çadır oldu

3 kişilik bir ailenin yaz tatili yapması cüzdanları yakarken, alternatif çözüm arayışlarının başında çadır tatili geliyor. Uluslararası İstanbul Prohunt Av ve Doğa Sporları Fuarı ziyaretçi akınına uğrarken kamp malzemeleri büyük ilgi görüyor.

Tatil fiyatları uçunca tercih çadır oldu

Editör: Ersoy ÖZDEM

Her geçen gün alım gücü düşen vatandaş, bırakın ay sonunu ayın ortasını bile getiremez hale geldi. Okulların kapanmasıyla birlikte aileleri tatil telaşı sardı.

Tatil fiyatlarının uçuk rakamlara çıkması insanları alternatif arayışlara itiyor. Kimileri yaz aylarını memleketlerinde geçirmeyi düşünürken, kimileri de çadır kurup deniz ve güneşin tadını çıkarmanın hesabını yapmaya başladı.

Ailelere en mantıklı çözümlerin başında da çadır kurup tatil yapma fikri cazip geliyor. Bu yıl onuncusu düzenlenen Prohunt Av ve Doğa Sporları Fuarı büyük ilgi görüyor.

Bugün açılan ve ayın 27'sine kadar Yeşilköy Fuar Merkezi’nde açık kalacak fuarda kamp malzemeleri ile karavanlar büyük ilgi görüyor.

Firma sahibi Tuncay Şentürk, "Dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası insanların tatil anlayışları da değişti. Özellikle otel fiyatlarının artmasıyla birlikte kamp tatilleri revaçta. Vatandaşlarımız kaliteli kamp ürünlerini tercih ediyorlar. Ocaklar da büyük ilgi görüyor" dedi.

Fuarı gezen bir vatandaş "3-4 kişilik uygun fiyata çadır arıyoruz. İçine de masa sandalye bakıyoruz. Bir kişinin yapacağı tatil fiyatıyla tüm ailemizin tatil yapacağı çadır ve içindeki ürünleri almayı hedefliyoruz. Bu parayı bir kere verip her sene kullanınca büyük kar elde etmiş olacağız" yorumunu yaptı.

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