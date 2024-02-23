Tatil planı yapanlara flaş uyarı. Bu tuzağa düşmeyin

Kaynak: AA
Tatil planı yapanlara flaş uyarı. Bu tuzağa düşmeyin
Tatil planı yaparken sahte internet siteleri sebebiyle yaşanan mağduriyetler artarken, uzmanlar rezervasyonların kurumsal firmalar üzerinden gerçekleştirilmesi ve ödemenin sadece kurumsal banka hesaplarına yapılması uyarısında bulundu.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşların son yıllarda tatil rezervasyonu yaptırırken sahte internet siteleri nedeniyle yaşadıkları mağduriyete dikkat çekti.
Tüketicilerin tatil rezervasyonlarında özellikle kurumsal firmaları tercih etmesi gerektiğini belirten Küçük, "Arama motorlarından turizm firmalarını seçerek rezervasyon yapan tüketicilerimiz çok dikkatli olmalı, çünkü dolandırıcılar internet üzerinden çok fazla sahte ilan veriyor." ifadelerini kullandı.
Küçük, tüketicilerin arama motorunda karşılarına çıkan ilk firmayı değil, iyi araştırdıkları firmayı seçmeleri gerektiğini söyledi.
Özellikle firma hakkında yapılan yorumların da tüketiciler açısından önem taşıdığını bildiren Küçük, kurumsal firmalara, kredi kartlarıyla ve bankacılık sistemi üzerinden ödeme yapabileceklerini bungalov ev turizminin, ülkemizde yavaş yavaş ağırlık kazanmaya başladığını söyledi.
Küçük, tüketicilerin, bungalov, otel veya turizm hizmeti veren kurumlarda yaşadıkları sorunları mutlaka yetkili mercilere bildirmesi tavsiyesinde bulunarak, "Vatandaşlar, rezervasyon sonrası karşılaştıkları olumsuz hizmetleri fotoğraf yoluyla belgeleyip tüketici hakem heyetlerine, kültür ve turizm il müdürlüklerine ve TÜRSAB'a şikayet edebilir. Eğer bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kalırlarsa, emniyet güçlerine ve cumhuriyet savcılıklarına da şikayette bulunabilirler." değerlendirmesinde bulundu.
GÜVENLİ BUNGALOVU SORGULAMA FIRSATI
Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam da bungalov tipi evleri kiralama konusunda vatandaşların mağduriyet yaşadığına işaret ederek, "Vatandaşların, özellikle Sapanca bölgesinde villa veya bungalov kiralarken resmi belgeli seyahat acenteleri üzerinden rezervasyon yapmaları önem taşıyor." vurgusu yaptı.

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