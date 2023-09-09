Tatil sonrası okula uyum sürecine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Murat Öztürk

Uzman Klinik Psikolog Hande Uzuner, “Özellikle kaygılı öğrencilerde, okula gitmek istememe, okul konusunda konuşmaktan kaçınma yada okulun olumlu yönlerini yok sayıp sadece olumsuz yönlerini konuşma, öfke problemleri, huzursuzluk ve uyku problemleri bu dönemde görülen zorlanmalardan bazılarıdır” sözlerini kullandı.

Hande Uzuner, bu dönemde öğrencilerin duygularını görmenin, önemsemenin ve nedenleri hakkında düşünmenin önemli olduğunu ifade etti.

Hande Uzuner, çocukları okula hazırlamak için tavsiyelerini de şu şekilde sıraladı:

“Çocuğunuzla konuşun ve duygularını anlamaya çalışın. Ona, hissettikleri konusunda yalnız olmadığını anlatarak kendi öğrencilik dönemlerinizden örnekler verebilirsiniz. Rutinlerinize geri dönün. Tatil boyunca teknoloji kullanımı, uyku ve yemek saatleri epey bozulabiliyor. Okul başlamadan önce bu zamanları düzenlemek, sürece alışmak açısından faydalı olacaktır”

OKULA UYUM SÜRECİ NEDİR?

Okula uyum süreci, sağlıklı bireyler yetiştirmede hayati önem taşıdığından tüm dünyada davranış bilimleri ile ilgili birçok disiplinin önem verdiği konulardan biri.

Okulla ilk kez karşılaşan ya da uzun bir yaz tatilinden sonra başlayan çocuklar bir uyum sürecinden geçer. Okulla ilgili davranış geliştirmek okula uyum için çok önemlidir.

Kurallara uyma ve akranlarıyla uygun ilişkiler kurma çocuğun yapması gereken gelişimsel görevlerdir.

Okula uyum, çocukların okul ortamındaki ilgi ve rahatlığı, okul bağlılığı ve okul başarısı anlamına gelir.

Çocukların okula uyum sürecinin temelinde yetenekleri, becerileri, uyum özellikleri ve kişiler arası çevre yatmaktadır.

Okula uyum kavramı, çocukların okul ortamına ilişkin algıları, okul deneyimleri, okul bağlılığı, okula hazır bulunuşluk ve okul performansı dahil olmak üzere çocukların eğitim süreçlerinin diğer yönleriyle ilişkilidir.