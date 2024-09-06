Tatil süreleri uzuyor esnek çalışma saatleri geliyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili 6 bakan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) çalışma modellerinde değişikliklere de yer verildi.

Programda yer verilen çalışma modellerine göre pandemi döneminde hayatımıza giren uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi kavramlar yapılacak düzenlemelerle beraber resmiyet kazanıcak.

Özellikle çalışan vatandaşların verimliliğini artıracak, iş ve yaşam dengelerini sağlayacak biçimde düzenlemeler gerçekleştirilecek. Böylece iş ile özel hayat arasında bir denge sağlanarak daha verimli bir iş-yaşam dönemi ortaya konacak.

BAZI MESLEKLER ORTADAN KALKACAK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yeni dönemin gelişmeleri ve teknolojik değişimlerle yeni meslekler oluşması bu yönde tedbirler almayı da önemli hale getiriyor.

Bazı sektörlerin artık tamamen yok olması beklenirken, geleceğin meslekleri ve çalışma biçimleri onların yerini alacak. Bu şekilde yeni döneme uygun mesleki eğitim ve çalışma şekli ortaya çıkacak.

İŞ VE ÖZEL YAŞAM DENGESİ SAĞLANACAK

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modelleri kapsamında işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirilecek. Bu şekilde hem kamuda hem özel sektörde daha kısa süreli veya esnek saatlerde çalışma imkanları sağlanacak.

İş Kanununda sosyal taraflarla diyalog halinde gerçekleştirilecek değişiklikler ve bu doğrultuda yapılacak ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik kazandırılacak.

HER YAŞA UYGUN MESLEK

Öte yandan Orta Vadeli Program yeni çalışma şekillerini bir an önce hayata geçirmeyi düşünürken, bireylerin her yaşta aktif kalabilecekleri tedbirleri de içinde barındırıyor. Böylece yaşı ne olursa olsun çalışmak isteyenlere uygun alanlar açılmış olacak.