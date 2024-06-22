Tatilciler arkalarında çöpleri bırakarak gitti

Kaynak: İHA
Tatilciler arkalarında çöpleri bırakarak gitti

Kurban Bayramı tatilinde Hatay’da denize girenler arkalarında çöp yığınları bırakarak gitti. Belediye ekipleri çöp yığınlarını toplamak için yoğun bir çalışma yaptı.

Kurban Bayramı tatilinde sıcak havayı fırsat bilenler Hatay sahillerini doldurdu. Çevre illerden gelen vatandaşların akın ettiği sahillerde tatilcilerden geriye çöğ yığınları kaldı.

Akdeniz'in incisi olan Arsuz ilçesinin eşsiz sahili de çöple doldu. Çöpler, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Arsuz Belediyesi ekipleri tarafından toplanmaya başladı. Torbalarca çöp, ekipler tarafından hummalı bir şekilde doğadan arındırıldı.

9 günlük bayram tatili için Arsuz'a gelen 25 yaşındaki Yusuf Demir, “Geldiğimde gördüm ki insanlarımızın aslında bireysel değil, hep bir organize olması lazım. Yani doğaya bıraktığımız çöplere duyarlı olmamız lazım. Ama görüyorum ki maalesef insanlarımız, bu konuda duyarlı değil. Herkesi aynı şekilde yargılayamayız ama sahilin çöplerle dolu olduğunu gördüm” dedi.

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