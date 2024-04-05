Tatilciler dikkat uzmanı uyardı. 150 bin TL'ye mal olabilir

Ramazan Bayramı tatilinde milyonlarca kişi araçlarıyla trafiğe çıkmaya hazırlanırken, uzmanlar sürücülere tatilinin kabusa dönmemesi için ‘bakım’ uyarısı yaptı.

Aracın rutin bakımlarının yanı sıra 4 tekerlek balatasının kontrolü ve lastik değiştirdikten sonra rot balans ayarının yapılması gerektiğini ifade eden oto bakım ustası Hasan Balta, uzun yol için güvenli sürüşün önemine vurguladı.

"150 BİN TL'LİK AĞIR BİR MASRAF ÇIKABİLİR"

Oto bakım ustası Balta, “9 günlük bayram tatilinde uzun yola çıkacak olan vatandaşlar araç bakımlarını muhakkak yaptırmalıdır. Bunun yanında lastik havaları veya değişimini de ihmal etmemeleri gerek.

UZUN YOLA ÇIKMADAN NELERE BAKILMALI?

Lastik değişimi yapıldığı takdirde de rot balans ayarlarını da ihmal etmemeleri lazım. Araç bakımı arasında; yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, antifrizin kontrolü, 4 tekerleğin balatasını kontrol etmeleri gerek. Araçta yağ eksikse yolda kalınır. En önemlisi ise motor suyudur.

MOTOR SUYU OLMAYINCA NE OLUR?

Motor suyu olmadığı takdirde araç hararet yapar. Hararet yapıldığı takdirde de motor arızalanacaktır. Bunun da yaklaşık 150 bin TL’lik ağır bir masraf ortaya çıkarmaktadır” dedi.