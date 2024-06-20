Tatilciler dönmeden pompaya zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tatilciler dönmeden pompaya zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Bayram dönüşü akaryakıta zam geliyor. Bu geceden itibaren geçerli olacak.

Zam oranı son bir yılda benzinde yüzde 67, motorinde yüzde 83 oldu. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

TEMMUZ AYINDA ÖTV ZAMMI DA GELECEK

Temmuz ayı başında akaryakıtta bir zam daha gelecek. 16 Temmuz 2023’te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5’er TL artırıldı ve bu tutarlar 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanacak.

2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak.

2024’ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 arttı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak.

Bu oranda ÜFE artışı olursa, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20’ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.

Şu an maktu ÖTV tutarları bir litre benzinde 9,45 TL, bir litre motorinde 8,86 TL seviyesinde bulunuyor.

BENZİN 1 LİRA 45 KURUŞ, MOTORİNDE 1 LİRA 65 KURUŞ ZAM GELDİ

Motorine geçen hafta 13 Haziran’da 1 lira 35 kuruş zam yapılmıştı. Benzinde 1 lira 45 kuruş, motorinde 1 lira 65 kuruş artacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE 1 LİTRE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 41,75 TL’ye, Ankara’da 42,73 TL’ye, İzmir’de 42,99 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı da yarından itibaren İstanbul’da 42,32 TL’ye, Ankara’da 43,33 TL’ye, İzmir’de 43,72 TL’ye yükselecek.

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