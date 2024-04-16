Tatilciler gitti geriye bin 400 ton çöp kaldı

Ramazan Bayramı tatili ile tatilciler soluğu yazlık alanlarda aldı. Bu mekanlardan birisi de Marmaris oldu. Binlerce tatilci bayram tatilini burada geçirirken gerilerinde tonlarca çöp bıraktı. Marmaris Belediyesi temizlik personelleri tarafından sadece 9 gün içerisinde bin 400 ton atık toplandığı belirtildi.

Bayram tatili boyunca bin 218 ton evsel katı atık, 103 ton ambalaj atığı, 358 kilogram da bahçe atığı toplandı.

Özellikle turistik mahalle ve kalabalık lokasyonlarda tatilcilerin bıraktığı çöpleri toplayan personeller, cadde ve parkları dezenfekte etti.



Bununla beraber Kapalı Çarşı, sahil boyu ve Sevgi Yolu gibi yoğun insan kalabalığının yaşandığı noktalar da temizlik araçları ile süpürüldü.



Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris’te bayram süresince büyük bir sorun yaşanmadığını ifade ederek, “Ekiplerimizle vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmesi için büyük bir gayretle çalıştık. Bunu da başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.