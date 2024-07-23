Tatilciler rotasını Yunan Adaları'na çevirdi! Türk turizmcilerden flaş hamle geldi

Türkiye'nin turistik cennetleri Muğla ve Antalya, ekonomik krizin etkisiyle tatilciler için yüksek maliyetler anlamına geliyor. Asgari ücretle geçinen vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanırken, tatil yapmanın lüks olduğunu düşünüyor. Bu durum, orta gelir seviyesindeki kişilerin daha uygun fiyatlı alternatifler arayışına itiyor ve bu bağlamda Yunan adaları, birçok Türk vatandaşı için cazip bir seçenek haline geliyor. Ekonomik baskılar, tatil tercihlerini değiştiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Yunan adalarına olan ilgi, vize ve feribot kuyruklarının uzamasına neden olurken, Türk turizm sektörü temsilcilerinin de bu bölgelerde işletme açma eğiliminde olduğu belirlendi. Türkiye içinde yaşanan ekonomik ve turistik zorluklar, sektör profesyonellerini komşu adalarda yeni fırsatlar aramaya itiyor. Böylece hem Yunan adalarının turizm kapasitesini artırıyor hem de Türk turizmciler için yeni iş alanları yaratıyor.

Türkiyegazetesi'nden Baki Sancak'ın haberine göre; Bodrum'da ismini açıklamak istemeyen bir turizm işletmecisi, Yunan Adaları'da bu yıl içerisinde iki yeni işletmecinin bölgede kiralık yollarla ticari faaliyetlere başladığını belirtti. İşletmecinin aktardığına göre, bu kişiler başlangıçta kiralamayla işe girişip, uygun koşullar oluştuğunda mülkiyeti devralmayı hedefliyorlar.